全城狂搶細價樓　曉悅開放式一口價440萬易手

二手盤源買少見少，全城狂搶細價樓，上車客就以一口價440萬元，入市長沙灣曉悅開放式單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島6座極高層D室，實用面積846方呎，套三房加工人套房間隔，獲租客以33,000元租入，實用呎租約39元，新租客為外區客，客人心儀單位為極高層戶，立即租入。

●鰂魚涌康怡花園E座高層2室，實用面積約531方呎，兩房間隔，近日以932萬元沽出，實用呎價約17,552元，屋苑2月共錄24宗二手買賣，平均實用呎價約17,369元，現時約有208個放盤，入場費由690萬元起。

●鰂魚涌康怡花園3月錄得3宗買賣，平均實用呎價15,376元，其中A座低層9室，實用面積710方呎，套三房間隔，享山景，放盤兩個月，叫價1,300萬元，後減價至1,150萬元，最終以1,088萬元易手，實用呎價15,324元。

●北角城市花園7座高層E室，實用面積1,032方呎，三房間隔，享煙花景，獲區外換樓客以2,050萬元承接，實用呎價19,864元，原業主於2012年2月以1,310萬元購入自住，持貨9年至今沽售，帳面獲利740萬元，單位期內升值約56%。

●北角樂嘉中心錄得今年首宗二手買賣，單位為1座高層D室，實用面積646方呎，套三房間隔，享山景，以1,075萬元易手，實用呎價16,641元，新買家屬於用家，原業主於2017年6月以883萬元買入，持貨4年帳面獲利192萬元，單位升值約22%。

●南區貝沙灣4期6座中層C室，實用面積約1,296方呎，套三房及儲物房間隔，擁全海景，同區租客一直物色區內優質租盤，連車位以月租62,000元承接，實用呎租約47.8元。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣曉悅中層H室，實用面積220方呎，開放式單位，望市景，剛以一口價440萬元易手，實用呎價20,000元，新買家為上車客，考慮片刻即決定上車，業主於2014年11月以約391萬元買入單位，持貨6年多，帳面獲利49萬元，單位升值近13%。

●奧運站一號銀海5座低層A室，實用面積963方呎，套三房套房間隔，另設工人套房，擁避風塘海景，以2,600萬元成交，實用呎價26,999元，原業主於2005年10月以約1,144萬元購入，持貨超過15年，帳面獲利1,456萬元。

●大角咀港灣豪庭錄3月首宗二手買賣，單位為6座高層F室，實用面積474方呎，三房改兩房間隔，擁海景，最初開價950萬元，買賣雙方議價後，最新以900萬元易手，實用呎價18,987元。

●旺角百利達廣場中層A室，兩房間隔，實用面積約368方呎，去年以約750萬元放盤，終獲外區客洽詢，經議價後減價45萬元，以705萬元連租約沽出，實用呎價約19,158元，新買家為首置客，於網上物色單位，在未有睇樓情況下決定入市。

●鑽石山夾屋悅庭軒1座中層H室，實用面積454方呎，兩房兩廳間隔，原叫價760萬元，放盤僅10日，減價17萬元或2.2%，終以743萬元易手，實用呎價16,366元。

●九龍灣德福花園A座中高層4室，實用面積517方呎，兩房間隔，原先叫價750萬元，經商議後調減26.2萬元，減幅約3.5%，實用呎價約14,000元，原業主於1998年11月斥資190萬元購得，是次轉手帳面獲利533.8萬元，升值約2.8倍。

●將軍澳公屋翠林邨輝林樓高層22室，實用面積381方呎，兩房間隔，去年12月放盤，未補價第二市場叫價260萬元，買家心儀單位附有裝修，睇樓即時向還價，一口價減15萬元，獲區外白居二買家以245萬元承接，實用呎價6,430元。

●將軍澳MONTEREY第2B座高層A室，望海景，兩房間隔，實用面積約579方呎，以1,230萬元放盤3個月後，獲外區客接洽，議價後減價10萬元，以約1,220萬元成交，實用呎價約21,071元，新買家為換樓客，原業主於2017年4月以約970.4萬元購入，是次轉售帳面賺約249.6萬元。

●將軍澳新都城1期1座中層G室，兩房間隔，實用面積約364方呎，放盤1個月後獲同區客接洽，議價後減價2萬元，以約648萬元售出，實用呎價約17,802元，新買家在未有睇樓下拍板承接。

－－－－－－

新界區

●東涌3月首兩天錄得7宗買賣，較上月同期6宗稍增，藍天海岸已錄得兩宗，其中6座頂層戶，實用面積388平方呎，一房間隔，開價680萬元，新近有買家一睇即中，議價後以646.5萬元成交，實用呎價16,662元，議幅約5%，新買家為上車客。

●青衣藍澄灣3座中低層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望山景，由今年2月開始放售，原叫價668萬元，經議價後減價30萬元或約4.5%，最後以638萬元成交，實用呎價約13,074元，原業主於2018年3月以約600萬元購入，持貨至今3年帳面獲利約38萬元，物業升值約6%。

●荃灣海之戀．愛炫美2月錄得約28宗租賃成交，平均實用呎租約38元，單位2A座高層D室，實用面積797方呎，套三房間隔，享海景，月租叫價32,000元，經議價後，以31,000元租出，實用呎租39元，新租客為家庭客。

●屯門居屋龍門居7座高層D室，實用面積484方呎，兩房兩廳間隔，獲區內綠表客垂青，原業主亦增加議幅，累減17.5萬元，於未補價第二市場以422.5萬元沽出，實用呎價8,729元。

●屯門新屯門中心2月錄得7宗二手買賣，包括3座高層D室，實用面積501方呎，兩房間隔，叫價568萬元，減價12.5萬元，隨即獲買家以555.5萬元承接，實用呎價11,088元，買家為外區上車客。

●天水圍居屋天富苑H座高層7室，實用面積650方呎，套三房間隔，獲區外首置客垂青，該買家為綠表客，獲減價12萬元，於未補價第二市場以438萬元購入，實用呎價6,738元。

●元朗區交投氣氛持續做好，3月首三日累錄12宗二手買賣，當中溱柏佔最多4宗，逼近上月9宗成交的一半，其中2座中層B室，實用面積598方呎，兩房連儲物房間隔，叫價705萬元，新近零議價沽出，折合實用呎價11,789元，買家為上車客。

●粉嶺逸峯2月錄約8宗二手買賣，最新錄得2座低層D室，實用面積413方呎，兩房間隔，議價後以588萬元獲承接，實用呎價14,237元，原業主於2016年以425萬元購入單位，持貨約5年，是次沽出帳面獲利約163萬元，單位升值約38.4%。

●沙田第一城3月錄首宗二手買賣，單位為17座中層G室，實用面積327平方呎，兩房間隔，開價約610萬元，議價後以597萬元易手，實用呎價18,257元，原業主則於2010年以188萬元購入單位，持貨11年帳面獲利409萬元，單位升值約218%。

●沙田富豪花園L座低層4室，實用面積1,093方呎，套三房間隔，日前以1,150萬元易手，實用呎價10,522元，原業主則於2006年以388萬元購入單位，持貨15年沽出單位帳面獲利約762萬元離場，單位升值約196%。

●馬鞍山新港城K座中層6室，實用面積363方呎，兩房間隔，以628萬元易手，實用呎價17,300元，原業主於1997年以278萬元購入單位，持貨24年，是次沽出單位帳面獲利350萬元離場，單位升值約126%。

●馬鞍山迎海‧星灣21座高層D室，實用面積499方呎，兩房連儲物室間隔，單位原叫價850萬元，獲買家以843萬元承接，實用呎價16,894元，原業主於2014年2月購入上址，當時作價546萬元，持貨7年至今沽售，帳面獲利297萬元，單位期內升值約54%。

●馬鞍山居屋錦豐苑錦萱閣中層13室，實用面積536方呎，兩房間隔，望海景，單位原開價550萬元，放盤2個月，未補價第二市場以525萬元沽出，實用呎價9,795元，原業主於2014年3月購入上址，當時作價318萬元，持貨7年至今沽售，帳面獲利207萬元離場。

●馬鞍山雲海Maple Court第1座高層F室，實用面積約583方呎，三房間隔，雙方議價後終以月租22,800元租出，實用呎租約39.1元，業主於2018年2月份以約1,188.2萬元購入，租金回報約2.3%。

●西貢逸瓏海滙3座高層M室，實用面積391方呎，一房間隔，以588萬元易手，實用呎價15,038元，原業主於2019年3月購入上址，當時作價520萬元，持貨不足3年沽售，單位期內升值13%，扣除10%額外印花稅58.8萬元，獲利9.2萬元。