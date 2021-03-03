債息衝向1.5厘！科技股遭拋售　港股夜期低水500點

美國2月私營企業就業數據低於預期，加上拜登政府1.9萬億美元刺激計劃據稱在參議院面臨阻力，美國債息又再衝高，科技股遭到拋售。科技股為主的納指目前報13,143點，跌215點或1.61%；道指報31,338點，跌52點或0.17%；標指報3,840點，跌29點或0.77%。

美國10年國債孳息率再度升至1.5厘，目前報1.493厘。科技股Facebook、微軟、亞馬遜，蘋果公司及Google母公司Alphabet的股價下約1%；Netflix挫3%。

港股期指夜市報29,409點，跌275點，低水471。

美國參議院本周正在討論一項價值高達1.9萬億美元的刺激方案，國會議員力爭在上次刺激計劃規定的聯邦失業救濟資金於3月中旬到期之前通過新的刺激方案，不過據報計劃在面臨阻礙。

政府開支增大的同時，廣泛的商業重新開放使美國經濟快速增長與通脹壓力上升的隱憂同時出現。聯儲局官員曾表示，國債孳息率上升反映出市場對經濟前景的樂觀態度。聯儲理事布雷納德周二稱，她正在關注近期債券市場的波動，重申在經濟基礎更加堅實之前不會減少對經濟的支持。

根據ADP Research Institute周三發布的數據，美國2月份私營企業就業人數增加了11.7萬人，少預市場預期中值增加20.5萬人。1月份的增幅被向上修正為19.5萬人。周五美國勞工部將發布2月非農就業報告，預計2月私營部門就業人數增加20萬人。

【22:30】憧憬新一輪紓困案取得進展，但債息又上升，美股周三(3日)早段好淡爭持，道指升72點，至31,463點；惟標指先升後跌，跌2點，至3,868點；以科技股為主的納指亦跌39點，至13,319點。經濟增長向好預期下，10年期美債孳息升至1.48厘。

召車App公司Lyft表示，上周乘車量是去年3月爆疫以來最多，並預期季度虧損會少過原本預期，帶動股價漲4.8%至59.8美元。

百貨公司Nordstrom上季每股盈利21美仙，高於預期，主要受惠網上銷售和折扣店銷售增長，但警告需要清理過量的假期庫存，股價早段跌2.7%至36.55美元。

雲端數據儲存公司Box上季每股盈利22美仙，勝預期，並預期今季收入首次突破2億美元，股價早段升2.4%至19.2美元。

聯儲局理事布雷納德周二演說時表示，正密切注視近期的債市波動，又指隨着疫苗分發，今年經濟很可能強勁復甦，但提醒市場參與者，經濟距離就業和通脹目標仍然遙遠，意味距離當局減少支持經濟措施仍有一段時間。她續指，即使加息時機到來，當局也很可能只會緩步加息，買債計劃規模也會最少維持現有水平，直至在達到政策目標方面取得進一步的顯著進展。