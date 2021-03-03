金沙中國母企撤出拉斯維加斯賭城業務

買家為私募基金Apollo Global Management和房地產基金VICI Properties合組的財團，其接手的資產包括位於拉斯維加斯、涉及7,000房間的度假村The Venetian Resort Las Vegas，以及鄰近的會展中心Sands Expo and Convention Center。金沙稱，將會專注於如亞洲等他高增長地區。

不久前離世的金沙創始人艾德森(Sheldon Adelson)於1980年代末以1.1億美元收購了拉斯維加斯的金沙酒店和賭場，奠定他賭業王國的基礎，其後集團在1990年代中將它改建為這次要出售的項目。

不過，該公司的拉斯維加斯業務去年第四季收入佔比只有約13%，全年計亦只有約20%，比重遠低於澳門業務，甚至連新加坡的Marina Bay Sands也不如；全年經調整物業LBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前虧損)1.24億美元(約9.67億港元)，按年盈轉虧。