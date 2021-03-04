理財Campus：半新股追得過？
2021年03月04日 00:17
東網電視更多新聞短片
綜觀部分被市場熱捧的新股，首日掛牌錄得逾50%升幅後，及後漲勢仍可進一步擴大，為股東們帶來不俗回報。然而，隨着港股近日自高位調整，高追新股風險亦不少，以下為大家拆解哪些仍值得作中線部署的股份。
自螞蟻集團上市觸礁後，新股市場仍能保持熱度，不少錄逾千倍超購，一手中籤率雖低於10%，但回報吸引。例如香港公開發售部分錄超額認購逾4,000倍的中國癌症早期篩查產品製造商諾輝健康(06606)，認購一手中籤率僅2%，首日掛牌勁升2.15倍，不計手續費每手帳賺逾2.8萬元。
展望今年還有多隻焦點新股上市，包括騰訊控股(00700)有份投資的網上醫療平台微醫、京東集團(09618)旗下子公司京東物流。美國上市的中資概念股亦陸續「回家」，例如內地互聯網旅遊服務公司攜程、內地網上娛樂平台嗶哩嗶哩目標今年來港第二上市。在準備資金抽新股前，專家認為以下半新股值得注視。
【快手：明年有望轉賺 目標價430元】
招股時凍結資金超過1.28萬億元的內地短片平台快手(01024)，即使在上市首日以全日低位300元收市，仍較招股價115元高1.6倍，其後獲快速納入MSCI全球標準指數及中國全股票指數、國企指數及恒生科技指數等多項指數，並憧憬上市半年後獲「北水」透過港股通買入，令資金繼續追逐快手，股價曾升至417.8元。
截至去年9月底止9個月，快手的中國應用程序及小程序平均每日活躍用戶3.05億，平均每月活躍用戶7.69億。快手去年首3季收入406.7億元人民幣，按年增長49%，惟經調整淨虧損72.4億元人民幣。
公司的收入大部分來自直播業務，觀眾可購買虛擬禮物贈送予主播，快手與主播分成，去年首3季自直播賺取的收入為253億元人民幣，佔整體收入62%。不過，直播禮物有被中央規管風險，內地已下令禁止未成年用戶購買禮物打賞。至於公司期內線上營銷服務收入為133億元人民幣，佔整體收入32%。
據瑞銀的研究報告，快手目前雖仍處於廣告及電商變現的早期階段，但預期兩項業務的收入將快速增長，毛利率或可由今年的40.6%，提升至2023年的56.7%，加上更平穩的每月活躍用戶增長將降低營銷開支，公司有望於2022年虧轉盈，給予目標價430元。
【VESYNC：疫下盈利料急增 宜低吸】
從事設計、開發、銷售小家電及智能家居設備的VESYNC(02148)，去年12月以5.52元招股價上市，首日收報8.8元，升59.42%，之後反覆向上，早前曾高見23.9元，較招股價累升3.3倍。
公司在今年2月時發盈喜，預期去年全年多賺6至9倍，主因包括消費者留在家中的時間增加、對保持家居環境衞生和追求更佳生活質素的意識提高，以及公司的市場營銷和廣告策略奏效。公司截至去年6月底止，半年收益按年增加71.7%至近1.293億美元，純利按年增長10.35倍至近2,250萬美元。
VESYNC旗下3個核心品牌──Levoit、Etekcity及Cosori銷售空氣淨化器、空氣炸鍋等多項小型家用電器，並以美國購物網站亞馬遜為核心網上銷售渠道。新冠肺炎疫情使消費者願意花更多時間網購，並對家居產品的需求增加，令專攻網上銷售的公司成為疫下受惠者。
東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠表示，疫情加快公司業務增長之餘，市場亦憧憬VESYNC上市集資後計劃打入內地市場，迎來更快增長。截至去年6月底止半年，公司84.8%收益來自北美市場，來自亞洲的收益僅佔1.9%。她對股份中線前景樂觀，可候低吸納。
【京東健康：網上醫療市佔增速勝同業】
由京東集團分拆的京東健康(06618)現時已經是多項指數的成分股，包括恒生科技指數、國企指數、MSCI明晟和富時羅素旗下指數，「北水」亦可透過港股通買賣。該股去年12月8日以70.58元上市，首日收報110元，上升55.85%，之後在同月23日高見198.5元後回落整固。
投資者雖憧憬作為醫療保健板塊一員的京東健康有望「染藍」，但恒指季檢結果2月底公布後願望落空。然而，隨着恒指成分股數目逐步增加，現時市值逾4,000億元的京東健康，未來仍不乏「染藍」機會。
公司主要在內地經營網上零售藥房及提供網上醫療健康服務。截至去年6月底止的半年收入87.77億元人民幣，按年升近76%，期內非國際財務報告準則盈利3.7億元人民幣，按年增長近46%。
券商富瑞指，網上醫療對中國提高醫療行業效率十分關鍵，京東健康在此領域已具備品牌和先行優勢，其市場滲透率、淨利潤增速及股本回報率均高於同業。
【健倍苗苗 ：勢拓東南亞 前景可期】
與快手同樣在2月5日上市的健倍苗苗(02161)，招股價1.2元，首日收報2.16元，上升八成，表現優於市場預期。
公司由雅各臣科研製藥(02633)分拆，為香港醫療保健品推廣及分銷公司，產品組合涵蓋品牌藥、健康保健品及品牌中藥。截至去年3月底，集團經營合共20個主要品牌，包括11個第三方品牌及9個自主品牌。公司截至去年7月31日止4個月收入為1.18億元，按年增長74%；溢利850萬元，按年升1.25倍。
陳鳳珠看好健倍苗苗集資後會增加產品品牌，以及拓展東南亞市場，並將會採用不同的跨境電子商務模式擴大內地市場的滲透率，發展前景可期。其股價近日由高位回落，可候低吸納。
【熱搶或因重複認購 港交所傳向券商索料】
新股備受市場追捧，吸引不少投資者入場湊熱鬧，博抽中一手「賺餐茶錢」，但切忌貪一時之快重複認購。
上月認購反應熱烈的諾輝健康(06606)，被拒絕的重複申請達1.1萬份，其後疑被港交所(00388)調查重複認購。消息指該所早前要求證券行提交所有諾輝健康中籤客戶名單，並要求券商確認「已遵循適當流程，拒絕多次或疑似多次提交的認購申請」。
《上市規則》列明禁止重複認購新股，不過有人發現香港部分證券行以公司集體名字申購新股，沒有顯示客戶個人身份證。再者，新股配發結果只會公布中籤者證件號碼首6個數字，但內地人的身份證號碼達18位，令監管系統較難發現重複認購。
不少券商已自行增加免責條款，客戶須確認沒有重複認購。另近日上市的昭衍新藥(06127)，較過往詳盡地公布成功中籤申請者資料，包括首次披露投資者的識別碼，顯示申請人部分英文名字拼音等。