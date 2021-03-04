理財Campus：半新股追得過？

綜觀部分被市場熱捧的新股，首日掛牌錄得逾50%升幅後，及後漲勢仍可進一步擴大，為股東們帶來不俗回報。然而，隨着港股近日自高位調整，高追新股風險亦不少，以下為大家拆解哪些仍值得作中線部署的股份。

【快手：明年有望轉賺 目標價430元】

截至去年9月底止9個月，快手的中國應用程序及小程序平均每日活躍用戶3.05億，平均每月活躍用戶7.69億。快手去年首3季收入406.7億元人民幣，按年增長49%，惟經調整淨虧損72.4億元人民幣。

公司的收入大部分來自直播業務，觀眾可購買虛擬禮物贈送予主播，快手與主播分成，去年首3季自直播賺取的收入為253億元人民幣，佔整體收入62%。不過，直播禮物有被中央規管風險，內地已下令禁止未成年用戶購買禮物打賞。至於公司期內線上營銷服務收入為133億元人民幣，佔整體收入32%。

據瑞銀的研究報告，快手目前雖仍處於廣告及電商變現的早期階段，但預期兩項業務的收入將快速增長，毛利率或可由今年的40.6%，提升至2023年的56.7%，加上更平穩的每月活躍用戶增長將降低營銷開支，公司有望於2022年虧轉盈，給予目標價430元。

【VESYNC：疫下盈利料急增 宜低吸】

公司在今年2月時發盈喜，預期去年全年多賺6至9倍，主因包括消費者留在家中的時間增加、對保持家居環境衞生和追求更佳生活質素的意識提高，以及公司的市場營銷和廣告策略奏效。公司截至去年6月底止，半年收益按年增加71.7%至近1.293億美元，純利按年增長10.35倍至近2,250萬美元。

VESYNC旗下3個核心品牌──Levoit、Etekcity及Cosori銷售空氣淨化器、空氣炸鍋等多項小型家用電器，並以美國購物網站亞馬遜為核心網上銷售渠道。新冠肺炎疫情使消費者願意花更多時間網購，並對家居產品的需求增加，令專攻網上銷售的公司成為疫下受惠者。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠表示，疫情加快公司業務增長之餘，市場亦憧憬VESYNC上市集資後計劃打入內地市場，迎來更快增長。截至去年6月底止半年，公司84.8%收益來自北美市場，來自亞洲的收益僅佔1.9%。她對股份中線前景樂觀，可候低吸納。

【京東健康：網上醫療市佔增速勝同業】

投資者雖憧憬作為醫療保健板塊一員的京東健康有望「染藍」，但恒指季檢結果2月底公布後願望落空。然而，隨着恒指成分股數目逐步增加，現時市值逾4,000億元的京東健康，未來仍不乏「染藍」機會。

公司主要在內地經營網上零售藥房及提供網上醫療健康服務。截至去年6月底止的半年收入87.77億元人民幣，按年升近76%，期內非國際財務報告準則盈利3.7億元人民幣，按年增長近46%。

券商富瑞指，網上醫療對中國提高醫療行業效率十分關鍵，京東健康在此領域已具備品牌和先行優勢，其市場滲透率、淨利潤增速及股本回報率均高於同業。

【健倍苗苗 ：勢拓東南亞 前景可期】

陳鳳珠看好健倍苗苗集資後會增加產品品牌，以及拓展東南亞市場，並將會採用不同的跨境電子商務模式擴大內地市場的滲透率，發展前景可期。其股價近日由高位回落，可候低吸納。

【熱搶或因重複認購 港交所傳向券商索料】

新股備受市場追捧，吸引不少投資者入場湊熱鬧，博抽中一手「賺餐茶錢」，但切忌貪一時之快重複認購。

《上市規則》列明禁止重複認購新股，不過有人發現香港部分證券行以公司集體名字申購新股，沒有顯示客戶個人身份證。再者，新股配發結果只會公布中籤者證件號碼首6個數字，但內地人的身份證號碼達18位，令監管系統較難發現重複認購。