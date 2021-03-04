東方日報B1：炒人行降準　中港股齊飆　內銀成升市火車頭

兩會今日正式開幕，惟內地官媒周三(3日)已率先就貨幣政策放風，一句「定向降準可期」，隨即令中資金融股全線炒起，大型內銀股成為港股火車頭，帶動恒生指數全日升784點，為近4個月以來最大單日升幅，距離收復30,000點大關僅一步之遙。分析認為，內銀股價表現持續落後，料受惠於業績大幅改善，短線仍有上漲空間。內地3大指數亦因這因素炒上。

恒指周三高開153點，隨着定向降準的政策傳聞發酵，刺激一眾內銀股急升，恒指午後升勢擴大，漲幅曾達816點，最終收報29,880點，以接近全日高位收市，以點數計為2020年11月5日以來最大的單日升幅。

國企指數則升304點或2.68%，報11,666點；科技指數升幅相對遜色，全日漲108點或1.17%，收報9,366點。港股全日總成交額接近1,856億元，沽空比率13.95%。

中國人民銀行自2018年起建立普惠金融定向降準年度考核制度，對普惠金融領域貸款佔比達到一定比例的大中型商業銀行，給予0.5或1.5個百分點的存款準備金率優惠。2018年、2019年該降準措施均於1月實施，2020年則於3月實施。

內地官媒周三引述分析人士稱，定向降準政策可能「適時落地」，消息引起市場高度關注。

該分析人士指出，部分城商行及非縣域農商行將為受益者，預計釋放資金量約1,200億元人民幣，惟額度相對往年處於較低水平，對流動性總量影響有限，3月資金面將繼續以穩為主。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基稱，即使沒有降準消息，內銀股亦有其他利好因素，值得繼續看好。他解釋，此前內銀表現一直落後大市，隨着業績期將至，料可交出不錯成績，估計去年第四季的業績，將因為撥備減少而大幅改善。再者，去年內銀的「讓利」政策影響了去年的基數，加上近期息差重新擴闊，相信未來數季業績會繼續亮麗，仍值得吸納。

近期新經濟股表現明顯不如以往強勢，信誠證券聯席董事張智威認為，現時仍未是吸納時機，主要由於相關股份估值仍偏高，加上市場趨勢仍傾向舊經濟股，追入風險較高。他相信，經濟重啟概念仍是今年主要投資焦點。

港股美國預託證券(ADR)周三早段偏軟，建行報6.35元，較港收市價低0.05元；騰訊報709.36元，較港低13.64元。若按比例計，即恒指回落145點。