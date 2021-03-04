美股道指收挫121點　納指急瀉2.7%

憧憬新一輪紓困案取得進展，但債息又上升，拖累美國股市周三(3日)受壓。道指收報31,270點，跌121點或0.39%；標指收報3,819點，跌50點或1.31%；納指收報12,997點，跌361點或2.7%。

大型科技股急劇回落，亞馬遜、蘋果公司齊挫逾2%；Netflix和Facebook分別收跌4.95%和1.39%。

召車App公司Lyft表示，上周乘車量是去年3月爆疫以來最多，並預期季度虧損會少過原本預期，帶動股價全日升8.24%，收報61.76美元。同業Uber亦升2.67%，收報56.11美元。

雲端數據儲存公司Box上季每股盈利22美仙，勝預期，並預期今季收入首次突破2億美元，股價全日由升轉跌，收挫0.59%。

美國參議院本周正在討論一項價值高達1.9萬億美元的刺激方案，國會議員力爭在上次刺激計劃規定的聯邦失業救濟資金於3月中旬到期之前通過新的刺激方案，不過據報計劃在面臨阻礙。

10年期美國國債孳息率上周急升至1.6厘之後升幅緩和，但周三再現升勢，報1.469厘，升6.4個基點。