虛擬資產掀「炒風」！究竟NFT是甚麼？

藉着區塊鏈技術，許多人相信虛擬事物的擁有權也能加以證明，因此他們開始買入NFT。

綜合外媒報道，從藝術品到球員卡，不少人開始花錢買一種名為NFT (Non-fungible Tokens，不可代替代幣)的加密收藏品，讓NFT近日一炮而紅。有人認為NFT是讓藝術家將創作上傳到網上後得到報酬的解決方式，也有人認為這只是一波投機的炒作熱潮，那到底甚麼是NFT？

●何謂NFT？

NFT是種新型態的數位資產。這些資產的所有權會記錄在區塊鏈上，類似記錄比特幣等加密幣的數碼帳目。

不過，有別於虛擬貨幣，你無法用交易美元、黃金的方式，將NFT拿去交換另一個NFT。每一個NFT都是獨一無二的，並可當成無法複製的收藏品，因為NFT的設計，賦予它們擁有獨一無二的價值。因此，NFT相當於加密版的稀有「閃卡」。

任何人都可以在線上免費觀看圖片、影片或是聽音樂，不過，藉着區塊鏈技術，許多人相信虛擬事物的擁有權也能加以證明，因此他們開始買入NFT。

●NFT為何受歡迎？

美國職業籃球聯盟的NBA Top Shot平台，賣的也是NFT，主要是明星球員在比賽中的精華片段。經NBA授權後，加拿大初創公司Dapper Labs對該些影片數碼化，打造出限量版的影片，進而創造稀缺性。根據CryptoSlam，NBA Top Shot銷售金額迄今達2.8億美元。

此外，法國初創公司Sorare讓用戶在夢幻足球遊戲中，收集並賞玩官方授權的球員卡。Nonfungible的數據顯示，Sorare的銷售金額已超過約2,200萬美元。

數碼藝術家Mike Winkelmann (網路名為Beeple)一段僅10秒的影音作品，上周在拍賣行佳士得以660萬美元的高價賣出。

另據Nonfungible和法國巴黎銀行旗下研究公司L'Atelier的資料，去年NFT交易的總價值大增3倍，至2.5億美元。

這很大程度上是因為，各國相繼推出防疫封鎖措施，讓民眾更常待在家上網，而且由於民眾減少通勤、旅遊而有了些閒錢，顯示新冠疫情對這股NFT熱潮發揮很大的作用。

●質疑聲浪

許多投資人買進NFT是為了投機，盼能以高於原先買進的價格，來賣出NFT。不過，純粹為了收藏的人也愈來愈多。

L'Atelier營運長Nadya Ivanova表示：「如同任何技術的炒作周期，我們一開始會見到投機活動，但後來會更接近基本面的價值。」「NFT開始於2017年，當時大多數都是投機活動，不過2020年的市場確實開始成熟起來。」

然而，一些藝術家和投資人仍對NFT持懷疑態度。批評者將其視為另一波虛擬貨幣的熱潮，將其與2017年掀起的首次代幣發行(ICO)熱潮相比擬，批評者認為NFT最終將會逐漸退流行。

許多NFT是用以太幣計價。以太幣上月一度突破2,000美元，隨後在幾天內暴跌約600美元，提醒了投資者虛擬貨幣波動劇烈的特性。