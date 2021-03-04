楊俊文：上落市應該點樣部署？

港股最近進入急升和急跌的強力爭持階段。看好的不外乎游資充裕、散戶活躍度極高和投資氣氛異常熾熱等；看淡的說法是估值明顯偏高，累積升幅太大等。如果以剛剛幾天的急升與急跌去分析，即使馬後炮式去解構因由，得出的結論好可能只是不明所以。

其實了解股市處於何種階段與相應操作很多時都被人忽略，但這是多數職業基金管理人賴以成功的重要因素。股市可以簡單分為5個狀況，熾熱、偏升、浮沉、偏弱和下沉。

在一月尾二月中的時候，表現其實非常明確是熾熱。在熾熱市況，操作上必要做到的是全倉持貨，資金投入當炒股，不輕易估頂，拿得住就是贏。

到了近一星期股市進入整固階段，大概是處於浮沉格局。浮沉格局的主要特徵是沒方向，在浮沉市當中看到的上升與下跌基本上是沒有方向性的。升一天不代表下一天會繼續升，跌一天也不代表有連續性。策略上，如果升跟買另一天又跌回來，一跌又沽貨明天又升回來正宗是左一把右一把，情況與熾熱市況強力持貨相距甚遠。所以判斷股市就好像看醫生一樣，不同病徵用藥也不一樣。現階段既然上落市29,000左右可考慮吸納，30,000樓上可考慮減些倉。

裕威龍資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)