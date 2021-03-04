彭偉新：港股於20天線徘徊

港股周三大幅反彈，相信仍然是受內地A股大幅反彈超過1.5%帶動，推動恒指多類股份全線上升。尤其是在周二港股下跌期間，整體成交額雖然回升，但仍然低於正常的水平外，恒指成分股流出的資金只有14億港元，屬於偏低的情況，因此，在上日恒指回落，但流走的資金又不多下，反映資者在股市過分下跌的情況，亦未有大力沽出股份，令到港股在內地A股回升後，便隨時作出反彈。

以技術走勢來說，指數周三收市時再試20天線的阻力，但仍然未見到恒指可以企穩在20天線以上，反映出投資者仍然繼續觀望整個港股走勢，特別是恒指在之前升上31,183點水平之前，RSI已先行在1月時見頂，令到RSI出現了頂背馳的走勢，恒指若果一日未能成功重返20天線以上，港股的上升動力仍然未能重新釋放出來，預期恒指仍然會繼續在20天線附近徘徊，而50天線的支持會非常明顯。

在業績布佈後，股價持續反彈，並由2月11日反彈上周三高位4.62元後，已成功升破了自2019年3月開始形成的上升走勢頂部，由於最近幾個交易日的成交額明顯上升，加上亦累積了約900萬元的資金流，預期股價可以進一步向好，尤其是現時的估值仍然是偏低，在集團完成收購後，所帶來的協同效應相信會有助整體盈利明顯上升。投資者可以在4.3元水平買入，若果以6倍的預測市盈率作為目標價的話，股價有望升上6.5元水平，只要股價不向下跌穿2020年2月份高位3.8元，可以繼續持有。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)