港股「黑期」挫逾400點　布油升上64美元

●美匯指數報90.94；港匯處7.7566；離岸人民幣(CNH)跌至6.4785；美元兌日圓報107.09；歐元弱見1.2044；英鎊跌至1.3924。金價低見1,709美元。布油報63.98美元，紐油處61.03美元。道指期貨偏軟。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾400點。

●聯儲局周三(3日)發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告，預計美國許多地區未來幾個月將持續面臨工資上漲的趨勢。

●美國2月ISM非製造業採購經理指數(PMI)由前一個月的58.7點降至55.3點，低於市場預期，顯示服務業擴張速度放慢。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報29,470點，跌409點或1.39%。

●即月恒生指數夜期收報29,415點，跌269點，低水465點，成交24,603張。

●中芯國際公布，根據批量採購協議，公司已於2020年3月16日至2021年3月2日的12個月，就購買用於生產晶圓的阿斯麥產品(由掃描器組成的資本設備)與阿斯麥集團(ASML)簽訂購買單，總代價12.01億美元(約93.6億港元)。

●紐約4月期油收報每桶61.28美元，升1.53美元或2.56%；布蘭特4月期油收報每桶64.07美元，升1.37美元或2.18%。

●紐約4月期金收報每安士1,715.8美元，跌1%，創近9個月收市新低。

●大行瑞銀看淡金價後市，警告金價9月底前恐跌穿每安士1,700美元關，預期至12月底和明年3月底左右，將進一步下滑至1,650美元。

●金沙中國母企撤出拉斯維加斯賭城業務。