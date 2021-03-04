李秀恒：「就地過年」凸顯內循環潛力

由於去年入冬後內地多個省市再次出現新冠肺炎疫情，地方政府再次實施嚴格的防疫措施，中央亦鼓勵民眾在農曆新年假期減少出行，以及推動「就地過年」政策，令外界對內地消費市場情況感到擔憂。部分媒體宣稱，內地春運人潮不再，將會影響首季經濟增長，加上疫情等不利因素影響，勢必打擊內地疫後經濟及產業復甦。

然而，受益於有效的防控措施、便利的速遞網絡及民眾消費意欲爆發等多重因素，內地消費市場於農曆新年「黃金周」期間出現大爆發，全國僅零售和餐飲業的銷售總額就已達8,210億元人民幣(下同)，除了較去年增長28.7%之外，與前年未有疫情時相比，亦增長了近5%，凸顯出「內循環」的強大潛力。

商務部於2月17日發布的數據顯示，除了零售和餐飲業之外，「就地過年」政策還帶動了多類新型消費及地區性的消費活動，其中全民網購、雲端過年、無接觸交易等最引人注目。

於農曆新年假期前6天，全國的速遞包裹已達4.8億件，是去年同期3倍，大多數為賀年禮品；至於網上紅包、優惠券和電子貨幣等無接觸交易，也成為今年的主要消費模式。以銀聯網絡為例，交易金額在除夕後短短5日已超過1.1萬億元，按年增長3.9%。受惠於5G和4K等新技術的普及應用，多個省份推出了雲端過年服務，民眾足不出戶就能逛廟會、看煙花、賞花燈，甚至可在「雲端」與親友互動拜年，既合乎防疫要求，亦不減「年味」。

同時，「就地過年」政策激發了省內、市內短距離、區域性的休閒消費。以今年電影市場為例，農曆新年期間全國總票房超過115億元，觀影總人次逾2.6億，創造了全球單一市場單日票房，以及全球單一市場周末票房等多項世界紀錄。同時，短途自駕遊和短線旅遊市場亦暢旺，以北京為例，本地人在京遊玩消費總額達15.8億元，按年增長12倍。

要知道，目前內地已經形成了擁有14億人口、4億多中等收入群體的全球最大消費市場，就算限制民眾的活動範圍，也無法限制其消費意欲和能力。即使是內地一個省內消費市場總人數，已比一些國家的總人口還多，由此可見內地中國的「內循環」實力有多強大。

此外，由於許多工廠的一線員工今年沒有返鄉過年，以往經常出現的節後「招工難、用工荒」情況再不復見，加快了工廠恢復生產的速度，對「外循環」出口形成了支撐。相信隨着內地疫情繼續得到有效控制，國家的經濟發展更加「風景這邊獨好」。

香港經貿商會會長 李秀恒