科技股抖氣　舊經濟股接力　留意呢3個冧巴…

港股日升日跌，老散呢期都有啲無所適從。畢竟恒指3萬關係一個大位，整固過後確認再度起航的話，將會是大牛市的來臨，此前有一番好淡爭持，該是預期之內的合理發展。近日明顯見到資金流出科技股，轉炒舊經濟股。昨(3日)炒內地兩會期間或傳來定向降準的消息，令內銀內險股紛紛炒起，4大內銀股升幅介乎4至6%。

老實講，筆者始終認為，舊經濟股的升幅難與新經濟股比較，亦相信科技股只係短期調整，而唔係玩完。在這個大前提之下，對於舊經濟股，緊跟短期資金流向炒作並無不可，但主要以短線為主，瞓身重倉舊經濟股，筆者始終有啲保留，皆因今年全球經濟復甦仍充滿變數，舊經濟股經歷一輪反彈過後，最終表現還要視乎大環境是否有利經營表現持續復甦。

東網產經專欄作者 帥哥