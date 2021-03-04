科技股抖氣 舊經濟股接力 留意呢3個冧巴…
2021年03月04日 08:00
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港股日升日跌，老散呢期都有啲無所適從。畢竟恒指3萬關係一個大位，整固過後確認再度起航的話，將會是大牛市的來臨，此前有一番好淡爭持，該是預期之內的合理發展。近日明顯見到資金流出科技股，轉炒舊經濟股。昨(3日)炒內地兩會期間或傳來定向降準的消息，令內銀內險股紛紛炒起，4大內銀股升幅介乎4至6%。
老實講，筆者始終認為，舊經濟股的升幅難與新經濟股比較，亦相信科技股只係短期調整，而唔係玩完。在這個大前提之下，對於舊經濟股，緊跟短期資金流向炒作並無不可，但主要以短線為主，瞓身重倉舊經濟股，筆者始終有啲保留，皆因今年全球經濟復甦仍充滿變數，舊經濟股經歷一輪反彈過後，最終表現還要視乎大環境是否有利經營表現持續復甦。
太長遠的都係免諗，短線跟炒，有咩冧巴可以留意？可以留意3隻個股，分別是海螺水泥(00914)、馬鞍山鋼鐵(00323)及聯通(00762)，前兩者都係炒物價上升通脹概念，其中近期內地水泥價格淡季不淡，海螺股價相對落後，可以望多兩眼。馬鋼短線企得穩2.6元樓上仲有得去。至於聯通，上月初再成功考驗4.2元水平承接，近日已反彈至5.2元水平，短線若能以大成交抽穿5.5元，呢浪應可反覆向去年8月高位6.7元水平進發，睇位小注操作未嘗不可。
東網產經專欄作者 帥哥