陳蓓敏：中銀航空租賃業務穩定
2021年03月04日 08:30
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外圍美股高台乏力，周二納指跌230点。海外上市中概股偏軟，蔚來汽車(NIO)受業績影響，單日錄得13%跌幅，從年內高位66.9美元，累跌35.2%。二月因新春假期，國內整體樓市成交下跌，三線城市跌幅較大，逾6成。若平均百城計，新建住宅均價按月升0.2%，較上月升幅收窄，二手房均價按月漲0.28%。中央官員再次申明樓市需穩定發展，嚴防投機風險。市場聚焦國內兩會會議。
恒指收復20天線，投資者仍抱有戒心。恒指今季增添三位新貴人，總數目増至55，投行已估算由下季起，每季將有3至6間新貴入選，直至恒指成分股100額滿為止。有條件上市公司紛紛熱身準備裝身，以圖一登龍門。現剩下45個入選名單，勿失良機。如此良機下，也難怪財爺順水抽水。只求大市平安大吉，否則MPF蝕價又蝕手續費。
疫情挑戰下，中銀航空租賃(02588)中期純利按年輕微上升0.7%，為3.23億元美元。期內收入按年升11.2%。集團公布第三季自有、代管及已訂購的飛機共計555架，按年上升9.04%，自有機隊共有335架飛機。訂單簿有180架飛機，按年增長9.76%，自有飛機出租率99.7%，業務見穩定。月初中銀航空租賃公布與印度航空公司訂立協議，先購買8架空客A320NEO飛機後租回予該航空公司。各國加快研發疫苗，憧憬航空業恢復正常，市盈率10倍，估值吸引。建議候低72元水平吸納，向上阻力位為88元，向下支持位為65元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)