陳蓓敏：中銀航空租賃業務穩定

外圍美股高台乏力，周二納指跌230点。海外上市中概股偏軟，蔚來汽車(NIO)受業績影響，單日錄得13%跌幅，從年內高位66.9美元，累跌35.2%。二月因新春假期，國內整體樓市成交下跌，三線城市跌幅較大，逾6成。若平均百城計，新建住宅均價按月升0.2%，較上月升幅收窄，二手房均價按月漲0.28%。中央官員再次申明樓市需穩定發展，嚴防投機風險。市場聚焦國內兩會會議。

恒指收復20天線，投資者仍抱有戒心。恒指今季增添三位新貴人，總數目増至55，投行已估算由下季起，每季將有3至6間新貴入選，直至恒指成分股100額滿為止。有條件上市公司紛紛熱身準備裝身，以圖一登龍門。現剩下45個入選名單，勿失良機。如此良機下，也難怪財爺順水抽水。只求大市平安大吉，否則MPF蝕價又蝕手續費。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)