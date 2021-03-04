金曹：本月大市應有驚無險

2月期指在30,219點結算之後急速向下，3月期指最低見28,743點，兩個交易日累跌1,476點，短線好淡爭持位是跌幅的50%或於29,391點水平。若期指收市可以穩守29,391點至近日密集成交區29,450點，就有機會改變下跌趨勢，3月低位可能不會偏離28,743點太多，先跌後回穩，有驚無險。

以恒指25%引伸波幅推算，目前較壞打算是由2月結算向下一個標準差或68%概率的下跌波幅，大約是30,219點 x 0.25 / 12平方根 = 2,180點，或下方目標看28,039點。

最新活躍3月期權成交剛好在28,000至30,900點，表示3月就算再下跌，估計也是有驚無險，低於28,000點的支持力度應該十分強，很大機會於尋底後反彈上50日線28,760點以上。

至於4月活躍期權成交在27,000至30,900點，目前評估表示3月反彈上31,000點的機會不大，每次反彈見阻力，3月Short CALL 31,200或31,400點獲利機會大。由於沒有保護的Short CALL遇上急升市況被挾淡倉的風險太大、應盡快以Long CALL 31,600點保護、即3月做看淡認購跨價期權(Credit Call Spread)賺取3月時間值。只要3月結算低於31,200點就會獲利。

3月回調主要有3個因素，暫時看來只有短線影響。就算3月初回調，估計結算反彈企穩29,400至29,800點的問題不大。

第一，導致大市回調的最大因素是美國10年期國債息突然勁升，長短債息差持續擴闊，市場擔憂美國貨幣政策收緊。不過，聯儲局多次表明維持零息政策最少到通脹見2%以上，2021年加息機會微，10年國債息上升應只是短暫現象。

期權及程式交易專家 金曹