伯明翰西布朗全新住宅項目 首期23萬即可上車

在BNO政策下，愈來愈多港人開始留意英國的房產市場，尤其是第二大城市伯明翰，由於樓價及生活開支較相宜，不少人看準其升值潛力，並於伯明翰置業。今期KPMC NETWORKS推介位於伯明翰西部的Metro Lofts全新發展項目，樓價由14.6萬元英鎊起，首期只需15%，約23萬元港幣便可入場做業主。

近年英國房地產市場發展迅速，主要是多項利好因素推動樓市。KPMC Crystal表示，英國樓市未來有着優厚的投資潛力。

首先是基本需求，英國整體樓市一向供不應求，尤其近年政府積極發展倫敦以北的城市，令很多國際企業及人口遷進這些城市，因此近年主要人口及樓價升幅，均集中倫敦以北地區。

另外，低利率環境有助降低入市成本，現時英國基礎利率0.1厘，可謂歷史性新低，加上政府早前推出的九成半按揭計劃，為樓市一大推動力。最後英鎊匯率走勢亦是吸引海外投資者進入英國樓市的誘因，過去數星期，英鎊兌港元由10.3起不斷上調，但相比過往的13、14算高位還有一大段距離，反映目前英鎊仍有很大的上漲空間。

即使英鎊脫歐在過去數年，一直抑壓着英國樓價升幅，但仍有部分地區升幅優於大市，加上市場已用了4年時間去消化脫歐影響，相信要走的資金一早已離開，在上述需求、利率、匯率、政府政策等基礎條件帶動下，英國房產市場在未來有很大的上升潛力。

交通配套向來是推動樓價上揚的主要原因，Crystal指出，HS2高鐵2號是英國政府發展倫敦以北的城市一個重要項目，目的是拉近南北之間的距離，把不同城市之間的交通時間縮短一半。例如由倫敦到伯明翰，時間將由原來一個半小時，縮短至49分鐘。

HS2高鐵2號吸引不少國際企業甚至部分政府部門北移，例如HSBC總部已由倫敦的金絲雀碼頭，搬遷至伯明翰金融區Arena Central，以及本身位於倫敦的稅務海關大樓總部，足證伯明翰與很多北部城市一樣開始經濟轉型。加上配合伯明翰市為期20年的城市擴建及升級計劃The Big City Plan，令伯明翰市轉型為一個金融及金融服務業為主的城市，其金融服務業就業人口是倫敦以外第二大的地區，近年樓價的升幅亦大大跑贏左倫敦。

投資者置業講求回報率，由於倫敦租金回報一般2至3厘，並不足以抵銷管理費、地租或稅務。相對地，伯明翰租金回報大約4至6厘，租金可覆蓋一般營運成本。而且英國的按揭很多時可選擇一種還息不還本的操作，投資者支付首期後，租金收入已足夠供樓，從而達致租金正現金流。

是次KPMC推介的Metro Lofts全新發展項目，同樣有着投資優勢，該公司Danny表示Metro Lofts位於西布朗，是伯明翰市中心西面的傳統住宅區，離市中心大概15至20分鐘車程。

而Metro Lofts更是位於西布朗最重要的街道high street，high street為英國政府14條重點優化發展的街道其中之一，銀行、餐廳、商店、民生用品一應俱全。

由Metro Lofts步行3分鐘便到達West Bromwich Central輕軌站，5個站可到達市中心New street station。除此之外，由項目步行短短數分鐘便去到3所大型商場及購物廣場，以New Square shopping mall為例，裏面有超過40間零售商店，包括H&M、Next、Primark、一間18小時營業的Tesco和戲院，生活所需應有盡有。除了非常方便的交通和生活配套之外，亦很接近國家級保育公園Sandwell valley country park。

Danny續指，有很多當地人或者在英國居住了一段時間的人都不一定住在市中心，他們嚮往居住在綠化、低密度傳統英式住宅區、或者從小到大長大的地方，不介意花大約10分鐘車程到市中心工作。

Metro Lofts的發展商銳意打造出一個時尚而獨特既規格，Metro Lofts現代化的複式設計亦是市場罕見，樓盤提供一房及兩房複式單位，實用面積540至1,083方呎，樓高4.5米，別具空間感的居住環境正正能迎合市場需求。

而在項目的2樓同3樓中，發展商並沒有吝嗇中間的位置，把中央範圍建設為公共工作空間，其實在英國已有不少企業都考慮把遙距工作作為一個長遠的工作模式，相信可以吸引不少年輕的專業人士，由此可見項目的市場定位十分清晰。

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