恒指急瀉逾600點　美團挫逾6%

港股低開354點後，恒生指數急瀉逾600點或2%，低見29,274點；國企指數亦跌逾200點或2%，報11,394點；恒生科技指數則跌400點或4%，報8,934點。主板成交暫逾720億港元。

科網股捱沽，美團挫逾6%，騰訊跌逾2%，阿里巴巴跌1%，小米跌近3%。

重磅股普遍下跌，友邦保險跌1%，港交所跌3%，建設銀行跌0.6%，滙豐控股倒跌0.4%，中國移動升0.8%。

【09:21】恒指挫逾350點 騰訊跌近3% 滙豐靠穩

港股跟隨外圍回吐，恒生指數低開354點或1.1%，報29,525點；國企指數低開180點或1.5%，報11,485點；恒生科技指數低開216點或2.3%，報9,149點。

科網股拖低大市，騰訊挫2.9%報702元，拖累大市96點；美團跌3.3%，阿里巴巴跌0.6%，小米跌逾2%。

舊經濟股個別發展，港交所跌2.4%企486元，中國移動跌1%，建設銀行跌0.6%，滙豐控股微升0.2%，友邦保險升0.5%。

個股方面，中芯國際升3%至28.65元。公司公布，根據批量採購協議已於2020年3月16日至2021年3月2日的12個月，就購買用於生產晶圓的阿斯麥產品(由掃描器組成的資本設備)與阿斯麥集團(ASML)簽訂購買單，總代價12.01億美元。