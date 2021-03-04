華特迪士尼擬今年關閉至少60間零售店　專注電子商務

新冠肺炎疫情持續肆虐，消費者被迫留在家中消費，大型零售商相繼關閉實體店以迎合相關消費模式的轉變。美國華特迪士尼宣布，計劃對其數碼平台進行升級，以專注於電子商務，因此今年將擬關閉至少60多間北美迪士尼零售店，約佔全球零售店總數的20%，惟未有透露裁員數字。

華特迪士尼發言人指，正評估歐洲零售店大幅減少的可行性，並補充日本及中國市場不受影響。目前，該公司於全球經營約300間迪士尼零售店。

過去幾年，華特迪士尼已在其他零售商平台擴展商店，公司授權的產品也將繼續通過第3方零售商廣泛提供。此外，公司將於明年對其shopDisney應用程式及網站進行全面改革。

該公司消費產品、遊戲和發行總裁Stephanie Young稱，現計劃創造一種更靈活、相互關聯的電子商務體驗。公司透露，新產品將包括成人服飾、與藝術家合作、高檔家居產品及收藏品。

分析指出，華特迪士尼的電子商務平台有機會提供更廣泛的選擇，包括所有Disney、Pixar、Marvel及Star Wars的高端產品。