鄧建初：與優質股識於微時　長揸不放升值誇張

香江有一富豪，在騰訊上市前時已低價認購了20%股權。到掛牌後騰訊拾級而上，富豪已賺逾10倍，由於要籌集資金以收購一隻藍籌，除了向銀行借貸，還要將所有非核心業務出售，於是把騰訊股權售予南非基金。如果富豪持有至今，肯定能在世界富豪榜上獨佔鰲頭。正所謂「時勢造英雄」，證明眼光獨到，敢於冒險，也要有時機及耐性來配合。

2003年沙士期間，一位同事沽了數間物業後，套回小量資金，想買股票長揸，於是詢問初哥意見。我回答港交所，當時只有5元多，市值約50億元。她一臉狐疑，問何解揀此股票。初哥說：「連港交所都唔掂，香港陸沉啦！」然而她半信半疑並沒有購入，結果錯失了接近100倍升幅。初哥性格使然，加上為求賺取佣金，只做短炒，也同樣錯過了港交所的黃金歲月。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)