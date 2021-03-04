鄧建初：與優質股識於微時 長揸不放升值誇張
2021年03月04日 10:33
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股票吸引之處是，只要揀對了前景良好的公司，識於微時，在起步點買入，長期持有，同步成長，財富效應可以很驚人。香港股壇最經典的例子，當非超級股王騰訊(00700)莫屬。2004年上市的時候， 股價徘徊在3元多，初哥也經常炒賣，可惜喜歡短炒的我目光如豆，以致錯過了10多年間近900倍的火箭升幅。處於股價動盪，朝不保夕的亂市之中，試問有幾多股民能長相廝守，持有至今？
香江有一富豪，在騰訊上市前時已低價認購了20%股權。到掛牌後騰訊拾級而上，富豪已賺逾10倍，由於要籌集資金以收購一隻藍籌，除了向銀行借貸，還要將所有非核心業務出售，於是把騰訊股權售予南非基金。如果富豪持有至今，肯定能在世界富豪榜上獨佔鰲頭。正所謂「時勢造英雄」，證明眼光獨到，敢於冒險，也要有時機及耐性來配合。
另有兩隻股票包括海螺水泥(00914)及港交所(00388)，則是初哥於2001年及2003年曾經品題。在一網台做財經節目時，才子問初哥睇好內地經濟前景，可買甚麼股票。我思索片刻，告之海螺水泥。當時股價企於2毫之上，可惜成交稀少，紋風不動。隨着中國經濟起飛，大量基建工程上馬，房屋需求增加，水泥價格開始飆升，海螺水泥股價持續攀升，後來送股分拆，高峰期竟比我推介時大升逾500倍。
2003年沙士期間，一位同事沽了數間物業後，套回小量資金，想買股票長揸，於是詢問初哥意見。我回答港交所，當時只有5元多，市值約50億元。她一臉狐疑，問何解揀此股票。初哥說：「連港交所都唔掂，香港陸沉啦！」然而她半信半疑並沒有購入，結果錯失了接近100倍升幅。初哥性格使然，加上為求賺取佣金，只做短炒，也同樣錯過了港交所的黃金歲月。
以上例子只是冰山一角，在股票市場，急升狂瀉時有發生，就算優質股票，也有暴跌的一刻。在當時的市況，股民最感到迷惘的，是股票往後的前景究竟是好是壞，股價是升是跌，總會撲朔迷離，舉棋不定。就算往時被認為優質的股票如香港電訊(00008)、思捷環球(00330)、德昌電機(00179)及利豐(00494，已低價私有化)，最後仍是剎那光輝，股價如流星下墜，跌幅慘不忍睹。識於微時購入優質股，亦要時刻留意市場的變化，畢竟能夠在市場中飆升得驚天地泣鬼神的，始終是鳳毛麟角。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)