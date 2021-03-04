兩會揭幕！馬化騰建議書提及碳中和　倡培育信息時代「新農人」

馬化騰在提到，在「騰訊為村」平台2021年最新的問卷調查顯示，農村網民認為目前農村面臨的主要問題是沒有特色產業、缺乏人才。農村網民對互聯網技術在農村的推廣應用訴求迫切，超過九成網民希望盡快在農村推廣互聯網技術。在農村數碼化方面，農業生產設施、醫療設施、公共基礎生活設施等，是農村網民最希望得到智能化改進的方面。

馬化騰提出，引導互聯網科技與智慧農業「同頻共振」，加快推動農業生產數碼化，大力吸引並培育信息時代「新農人」，激發鄉村振興的內生動力。他建議，實施新型職業農民培育工程，針對返鄉創業的「新農人」和鄉村治理基層骨幹，加強農業科技、電子商務等新型農業技能培訓；在鄉村公共服務和應急管理的「數碼化」領域，系統化推廣政務公開、便民服務、鄉村特色等平台；探索利用數碼化手段幫助解決農村留守兒童、空巢老人問題等。