郭家耀：港股或再考驗29000點關支持　內銀股首選呢兩隻...

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國債息再度抽高，並逼近1.5厘，拖累隔晚美股下跌，科技股沽壓顯著。港股近期亦表現反覆，新經濟股短期相對疲弱，但傳統經濟股尤其是金融股，受惠債息上升，股價具上升動力。在新、舊經濟股相互交替下，指數出現反覆上落狀況，但成交有減少迹象，反映投資者傾向審慎。預期恒指在30,000點有一定阻力，暫難以衝破，下方或再考驗29,000點支持。策略上，宜平衡投資組合，勿過分側重新經濟股，並控制注碼。

另外，美國債息回升，拖累國際金價再度下滑。郭家耀認為，金價短期料難扭轉跌勢，尤其是投資者若想避開貨幣貶值的風險，有其他資產可以考慮，金價上升動力有限，長線作小注部署還可，但短期升勢欠奉，暫宜避開此板塊。