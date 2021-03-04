南韓發布航空業支援方案　擬推廣跨境低空遊引進「旅遊氣泡」

外電報道，南韓政府昨(3日)發布航空業支援方案，計劃擴大跨境低空游商品的飛行範圍，並考慮引進允許持新冠陰性證明的旅客免隔離出入境的「航空旅遊氣泡」(Travel Bubble)機制。新冠疫情衝擊下，航空業受到打擊重大，相關舉措旨在提振疫情下陷入蕭條的航空產業。

具體而言，在低空遊方面，南韓國土交通部計劃將目前只在仁川機場營運的低空游航班擴大到全國各地機場，並將攜手南韓文體部為推此類商品的航空公司和旅行社等提供獎勵。

其中，低空游的航班將在目前南韓飛國外航線的基礎上新增外國飛南韓航線，還將視疫情形勢和疫苗接種情況，考慮旅客抵韓後前往機場內免稅店購物但不入境、允許經仁川機場入境旅客有條件地訪問機場附近特定設施或地區的方案。

在「旅遊氣泡」機制方面，南韓國土部計劃考慮航空需求和防疫水平與有關國家互相選定復航線路，並優先推進簽訂國家間協定。

報道引述該部航空政策室室長金湘道指出，目前正同有關國家就該問題協商，尚難透露更多詳情。為此，國土部將先與防疫部門密切協商，提前做好相關準備。

此外，報道指就引進基於核酸(PCR)檢測陰性證明和疫苗接種信息等內容的「旅遊通行證」(Travel Pass)問題，該部表示，該項目需要指定參與試點運行的國內外檢查機構，並獲得入境檢疫部門的批准，因此將與防疫部門討論相關問題。

Travel Pass項目由國際航空運輸協會(IATA)牽頭推進。IATA Travel Pass是一項行業解決方案，幫助政府、航空公司和個人旅行者使用準確的信息、安全標識和經驗證的數據來管理疫苗接種或病毒檢測要求。作為航空業支持的解決方案，它滿足成本效益、保護個人隱私並遵守全球標準。

新加坡航空公司已於去年12月啟動了首個在真實旅行環境中測試該應用程序的試點項目。目前已有包括國際航空集團、阿聯酋航空、阿提哈德航空和卡達航空在內的航空公司確認使用國際航協旅行通行證。

今年1月底，國際航協駐中國首席代表、北亞地區副總裁馬濤在接受內媒訪問時表示，預計IATA Travel Pass將於今年3月下旬在蘋果公司和安卓應用商店中提供。他還表示，希望與中國有關部門配合，使國內旅客在國際旅行中，也能使用IATA Travel Pass。