IATA：1月全球航空客運需求仍較疫前跌72%

國際航空運輸協會(IATA)全球航空客運需求定期報告顯示，今年1月份全球航空客運量按月下降，並低於新冠肺炎疫情前(以2019年1月份比較為準)的水平。

與2019年1月份相比，今年1月份客運總需求(按照收入客公里或RPKs計算)下降72%，亦低於去年12月份的降幅(按年下降69.7%）。與疫情前(2019年1月份)相比，國內總需求下降47.4%。由於中國在農曆新年期間倡導就地過年，去年12月份的客運需求下降42.9%。 1月份國際客運需求與2019年1月份相比下降85.6%，略低於去年12月份的降幅(按年降85.3%)。

國際航協理事長兼首席執行官Alexandre de Juniac表示，今年開年客運表現比去年底更為糟糕。即使疫苗接種計劃有所進展，但病毒變異使政府加大了旅行限制，這些限制措施的時效長短尚不確定，但對未來的旅行需求造成衝擊。今年2月份，北半球夏季旅遊季的遠期預訂量比2019年2月水平低了78% 。

在國際客運市場，與2019年1月份相比，亞太航空公司今年1月份的客運量銳減94.6%，與去年12月(下降94.4%)相比幾乎沒有變化。該地區的客運量連續七個月急劇下降。運力下降86.5%，載客率下降49.4個百分點，至32.6%，為各地區最低水平。

與2019年1月份相比，歐洲航空公司今年1月份的客運量下降83.2%，與2019年同期相比，去年12月份下降82.6%；運力下降73.6%，載客率下降29.2個百分點至51.4%。中東航空公司今年1月份需求下降82.3%，與去年12月份(下降82.6%)基本持平；運力下降67.6%，載客率下降33.9個百分點至40.8%；北美航空公司與2019年1月份相比，今年1月份客運量下降79.0%，比去年12月份(下降79.5%)略有上升；運力下降60.5%，載客率下降37.8個百分點至42.9%；拉美航空公司今年1月份需求下降78.5%，比去年12月份(下降76.2%)降幅更大；運力下降67.9%，載客率下降27.2個百分點至55.3%，連續四個月在各地區中保持最高水平。

在國內客運市場方面，中國國內市場與2019年1月份相比，國內客運量下降33.9%，對比2020年12月份的降幅8.5%，需求急劇惡化。農曆新年假期之前，中國局部地區出現疫情，政府採取了較為嚴格的防控措施。

俄羅斯國內市場與2019年1月份相比，客運量增長5.5%，需求比2020年12月份（與2019年同期相比下降12.0%）有所好轉。去年12月迎來一波需求增長的小高峰，得益於新冠肺炎疫情病例下降以及2021年1月第一周法定假日的拉動。

國際航協預計，航空業今年將燒掉750億至950億美元現金，而不是此前預期，會在第四季度實現現金正增長。如果沒有政府的額外救助措施，行業將岌岌可危。提高檢測能力和疫苗分發是政府開啟經濟活動(包括旅遊)的關鍵。至關重要的是，各國政府應制定並分享其重啟計劃以及指導基準。將使行業能夠做好準備，在沒有任何不必要的拖延的情況下為復甦注入活力。

該會又表示，若各國政府繼續要求提供核酸檢測或疫苗接種數據，全球標準將是重新開始國際旅行的關鍵。國際航協即將推出IATA Travel Pass(國際航協旅行通行證)，幫助旅行者和政府管理數字健康憑證。但IATA Travel Pass的全部惠益只有在各國政府同意所需信息的標準後才能實現。