【高盛推介】科網股普遍受壓　牛熊證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：科網股周四(4日)早段普遍受壓，當中「ATM」皆跟隨大市下跌。

觀察個股輪證資金流向，可見周三(3日)資金繼續部署騰訊熊證，錄得約670萬港元資金流入。美團方面，則見周三資金追捧牛證，錄得約4,820萬元資金流入，為當日最多資金流入的牛熊證相關資產。阿里方面，則見牛證及熊證於當日皆見資金流入，分別有約890萬及100萬元。

騰訊牛證53964，收回價660.18元，行使價657.68元，換股比率500，槓桿比率12.8倍。

騰訊熊證55027，收回價730元，行使價733元，換股比率500，槓桿比率24.1倍，低面值遠熊。

騰訊熊證69810，收回價740元，行使價743元，換股比率500，槓桿比率19.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

美團牛證50105，收回價346.18元，行使價343.18元，換股比率500，槓桿比率26.9倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

美團牛證60599，收回價337.18元，行使價334.18元，換股比率500，槓桿比率17.1倍。

美團熊證50186，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率11.6倍，市場上最貼價、槓桿最高熊證。

美團熊證57040，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，市場上槓桿最高之一熊證。

阿里牛證63809，收回價206.08元，行使價204.08元，換股比率500，槓桿比率8.1倍。

阿里熊證50172，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率10倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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