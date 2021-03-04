【高盛推介】科網股普遍受壓 牛熊證精選
2021年03月04日 11:23
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：科網股周四(4日)早段普遍受壓，當中「ATM」皆跟隨大市下跌。
觀察個股輪證資金流向，可見周三(3日)資金繼續部署騰訊熊證，錄得約670萬港元資金流入。美團方面，則見周三資金追捧牛證，錄得約4,820萬元資金流入，為當日最多資金流入的牛熊證相關資產。阿里方面，則見牛證及熊證於當日皆見資金流入，分別有約890萬及100萬元。
騰訊牛證53964，收回價660.18元，行使價657.68元，換股比率500，槓桿比率12.8倍。
騰訊熊證55027，收回價730元，行使價733元，換股比率500，槓桿比率24.1倍，低面值遠熊。
騰訊熊證69810，收回價740元，行使價743元，換股比率500，槓桿比率19.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好美團，貼牛選擇可留意美團牛證(50105)。並可留意收回價稍遠的美團牛證(60599)。投資者如看淡，貼熊選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的美團熊證(50186)。並可留意屬市場上槓桿最高之一的美團熊證(57040)。
美團牛證50105，收回價346.18元，行使價343.18元，換股比率500，槓桿比率26.9倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
美團牛證60599，收回價337.18元，行使價334.18元，換股比率500，槓桿比率17.1倍。
美團熊證50186，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率11.6倍，市場上最貼價、槓桿最高熊證。
美團熊證57040，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，市場上槓桿最高之一熊證。
阿里牛證63809，收回價206.08元，行使價204.08元，換股比率500，槓桿比率8.1倍。
阿里熊證50172，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率10倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: http://www.gswarrants.com.hk 。