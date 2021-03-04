【高盛推介】瑞聲靠近橫行低位 有資金留意
2021年03月04日 11:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：瑞聲科技周四(4日)早段跟隨大市再度下跌，低開約1.2%。事實上，瑞聲股價於過去半年在40至50港元的區間橫行，現時則跌至區間低位。
另一方面，舜宇光學周四早段亦跟隨大市再度下跌，低開約3.7%後跌幅擴大，低見188.1元，落後大市。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金較傾向部署瑞聲好倉，當中認購證於周二及周三(2及3日)見資金流入，而牛證則於過去3個交易日皆錄得資金流入。此外，瑞聲股價跌至半年的區間低位，亦見資金繼續留意好倉。舜宇方面，則見認購證於周二錄得資金流入後，周三獲少量資金轉向沽出。而認沽證則於過去3個交易日皆錄得少量資金流入。
投資者如看好瑞聲，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約8%的瑞聲購證(19283)。價外選擇可留意屬長年期的瑞聲購證(17915)。牛證方面可留意屬貼牛、市場上首三高槓桿之一的瑞聲牛證(52515)。
瑞聲購證19283，行使價46.05元，2021年9月16日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、類近條款產品中，槓桿最高。
瑞聲購證17915，行使價58.93元，2022年2月17日到期，實際槓桿3.4倍，價外、長年期。
瑞聲牛證52515，收回價40元，行使價37元，換股比率100，槓桿比率7.9倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
舜光購證12219，行使價238.8元，2021年7月26日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿、低街貨。
舜光購證24125，行使價269.08元，2021年7月19日到期，實際槓桿5.1倍，價外、高槓桿、低街。
舜光牛證67020，收回價180元，行使價176元，換股比率100，槓桿比率11.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡舜宇，可留意年期約4個月的低街貨舜光沽證(24109)，行使價166.78元，2021年6月22日到期，實際槓桿4.4倍，低街貨。
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