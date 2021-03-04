【瑞通推介】恒指日升日跌　即市資金好淡分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望美國新一輪刺激經濟方案的進展，但債息回升，拖累美股表現。道指隔晚收報31,270點，跌121點或0.39%；納指下挫2.7%。

恒指周三(3日)收報29,880點，升784點或2.7%，盤中高見29,912點。周四(4日)早段最多挫逾400點，回至29,500點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾1.8億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2.1億元，反映投資者看淡恒指後市走勢。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。

美團旗下社區團購業務美團優選，因涉不正當價格行為遭市場監管總局行政處罰150萬人民幣，美團優選回應稱高度重視誠懇接受，加強整改。美團周三一度逆市挫2.6%，低見352.8元，險守50天線，午後轉升，收報372.6元，升2.82%。股份周四早段回吐逾6%，跌穿350元關口。周三有逾1.9億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，逾4,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約810萬元淨流出。

官媒刊登文章引述分析人士稱，預計3月資金面將繼續以穩為主，定向降準可能適時落地。另有券商看好內銀業今年盈利增長速度可創5年高，有序出清問題資產也有利行業估值修復。內銀股周三集體炒上，建設銀行以全日高位6.4元收市，抽升5.6%，一舉重越10天和20天線，並結束3連跌走勢。建行周四早段曾跌逾2%，跌穿6.3元，曾考驗10天線(6.25元)的支持力。上日有逾3.3億元北水淨買入建行。輪證資金流方面，近580萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約80萬元淨流入。

微盟集團周三曾低見22.2元，下瀉8.6%，收市維持3.5%跌幅，報23.45元，為當日表現第二差科指成分股。微盟周四早段跌勢未止，曾跌逾7%，失守22元，連跌3日。周三有逾300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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