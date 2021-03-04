調查：香港女性平均希望在62歲退休　月均使費要...

富達國際發表全球女性投資理財報告，訪問超過2,000名香港女性及男性，調查發現香港女性視擁有穩健的財政(97%)為首要人生目標，並甚着重退休後有足夠資金照顧自己(94%)，但僅有19%的女性已實現此目標，當中更有63%的55歲或以上受訪女性表示尚未能達成此項人生目標。

香港女性平均希望在62歲退休，年輕一代較年長一族希望更早退休。調查指出，香港女性期望退休儲備能維持退休後20年的生活，並預計平均每月需要約28,500港元，目標入息替代率為86.2%。38%受訪女性在計劃退休預算時考慮了退休生活年期。然而，四成受訪女性憂慮目前的退休計劃或儲備不足，導致退休後生活資金出現缺口(Retirement income shortfall)。這與富達另一調查結果一致，七成受訪女性表示未能如期達成退休目標，相比之下，只有62%的男性受訪者有相同看法。

全球女性在準備退休儲備時面對問題方面，1/3香港女性認為主要障礙爲缺乏資金，年輕一代女性認同的比例更高，佔39%；而55歲或以上的年長女性則不清楚退休儲蓄選擇，所以沒有增加儲蓄或退休金供款。

調查亦發現，香港女性擔心自己的理財能力(49%)以及在儲蓄或投資上作出正確決定(52%)的能力，但隨着年齡及其退休金價值增長，憂慮個人財政狀況的比例有所下跌。

雖然如此，但香港女性對管理個人財務積極主動。有六成的女性對財務管理感興趣，而58%的女性表示會積極理財。然而，只有四成的香港女性同意「投資適合我」的描述，相對男性比例為五成。但該比例已高於大部分其他調查市場。

新冠肺炎疫情對香港與台灣女性財政影響廣泛，有36%的香港女性指個人收入減少，比例高於其他地區。當中有43%香港女性的工作受到疫情影響，包括工時減少或減薪(24%)或失業(9%)。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕指出，及早計劃是確保大家將可實現儲備足夠的退休資金的目標的最佳辦法。他建議應檢視日常消費習慣，或可發現儲蓄機會，例如外出用膳次數或選擇更便宜的運動方式以取代定期健身會籍。即使由小額投資開始，透過長時間複合增長，可望日積月累達至可觀的回報。結合這些小改變可幫助港人向退休目標更進一步。

陳補充，與男性相比，大部分香港女性未必很了解投資背後的概念，所以在管理儲蓄和投資上相對較保守。例如，36%的女性在投資時同時認為避免投資損失及爭取獲利是同等重要。

他總結，儘管個人和家庭收入下跌，但多達六成的女性採取長線方針，在疫情影響期間仍維持同等的退休金供款水平，甚至有15%的受訪者指會增加供款。港人不妨考慮增加強積金供款或其他個人儲蓄，把投資組合分散至不同型類的資產。