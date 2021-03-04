九龍倉置業全年轉蝕78億元　酒店收入暴跌58%

該集團指出，新冠肺炎疫情曠日持久，嚴重打擊投資物業及酒店兩個分部的表現，基礎淨盈利難免受到拖累，減少24%至74.77億元，投資物業減少23%至72.67億元，酒店則由盈轉虧。

年內，集團收入減少3%，至155.15億元，營業盈利減少22%至99.73億元，乃新冠疫情爆發繼而全球陸續實施旅遊限制、隔離、封鎖疫區及社交距離等措施，大大影響投資物業及酒店所致。

疫情下零售市場萎縮，投資物業分部受重創，收入減少17%至118.28億元，營業盈利減少22%至97.33億元，主要原因包括在市道一潭死水下，向商場租戶提供超過20億元的租金援助及為刺激人流和商場租戶銷售而推出的市場推廣活動成本大增。

酒店分部所受的打擊最為嚴重，倚重旅客的酒店業務慘淡，收入暴跌58%至6.3億元，造成3.79億元營業虧損。若撇除政府補貼，酒店收入減少63%至5.6億元，營業虧損則為4.49億元。

海港城總收入(包括酒店)下跌25%，至86.74億元，營業盈利下跌29%至67.3億元。至於時代廣場整體收入下跌18%，營業盈利則下跌24%。荷里活廣場收入下跌13%，營業盈利跌19%。

該集團預期，未來世界各地大規模注射疫苗的成效如何及何時解除邊境管制及檢疫措施皆為未知之數，疫情或會在短期內繼續拖累業務表現。