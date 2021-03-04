惠譽：內地收緊網貸監管對銀行評級影響有限

惠譽評級認為，從控制系統性風險角度來看，中長期內中國互聯網貸款新規應會對銀行的信用狀況產生正面影響。監管變化不太可能會對惠譽授評中資銀行的評級產生重大壓力，但可能令部分貸款機構，尤其是地方性銀行和網絡小額貸款公司(網絡小貸公司)會面臨挑戰。

新規對聯合貸款業務中單戶網絡小貸餘額做出了規定，並要求商業銀行與全部合作機構共同出資發放的互聯網貸款餘額比例不得超過本行全部貸款餘額的50%。這些規定應能遏制互聯網貸款業務比重較大的銀行在該類業務規模上持續過度增長。新規還要求加強風險控制，規定不得將互聯網貸款風控的核心環節外包。過去，許多地方性銀行在貸款風控方面高度依賴合作機構。

惠譽認為，新規表明監管部門欲降低銀行互聯網貸款業務相關的資產質量風險。新冠肺炎疫情爆發以來消費貸款和個人經營性貸款(互聯網貸款多屬於此類)的不良率有所上升，儘管升幅因銀行而異。惠譽預計，今年此類貸款的資產質量將持續面臨壓力，尤其是延期還本付息政策將於今年一季度末到期，則更是如此。

螞蟻集團的IPO招股書顯示，前年末中國網絡消費及小微經營信貸餘額約為8萬億元人民幣(1.2萬億美元)，僅相當於銀行業資產規模的2.8%左右，但佔境內住戶貸款的比例較大，約為14%。雖然網絡小貸公司的規模較小，但它們與銀行系統的合作關係導致在其出現問題時，影響仍將可能波及部分銀行，尤其是小型地方性銀行。

惠譽認為，新規可能對部分網絡小貸公司和小型地方性銀行構成挑戰。特別是，「地方性銀行不得跨註冊地轄區經營互聯網貸款業務」這一規定將削弱地方性銀行與網絡小貸公司合作的意願，並可能對部分網絡小貸公司的業務模式構成挑戰。網絡小貸公司可能需要構建多元化融資渠道或加強與全國性銀行的合作。

該機構此前指出，「銀行與網絡小貸公司開展聯合貸款業務的，網絡小貸公司的出資比例不得低於30%」的規定應會促使銀行和網絡小貸公司的利害關係趨於一致，並有助於加強風險管理。但是，資金投入和槓桿上限要求的提高可能會增加網絡小貸公司的融資及資本壓力，進而可能使新進入者面臨更高的行業壁壘，部分業內公司也可能退出市場。

該機構又認為，和聯合貸款業務相比，新規將不會對側重助貸業務的網絡小貸公司產生直接影響。原因在於，這些公司發起貸款所用資金全部源自銀行，且根據個別銀行的貸款標準和風險偏好放款。這些網絡小貸公司採用收取手續費的業務模式，通過為銀行推介貸款業務收取助貸費用。但是，若未來監管部門就助貸業務提出與新規相似的要求，則亦可能對上述網絡小貸公司產生影響。