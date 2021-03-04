港人「退休掌控力指數」報56.3　略高於中位數

港人退休規劃仍有進步空間，永明金融調查顯示，港人「退休掌控力指數」為56.3，略高於50中位數，反映港人對退休需要缺乏了解、未有勤於檢討個人財政狀況及無足夠信心實踐退休目標。

指數包括「情報掌控」、「行動掌控」及「正面經驗掌控」3大範疇，得分依次為55.2、56.4及57。約半數受訪者均認同以上範疇對退休規劃及儲蓄的重要性，惟僅約3成人對其實際表現感到十分滿意，其中「行動掌控」落差最大。

不過，港人自覺在規劃退休及實行退休儲蓄較一年前努力，58%受訪者考慮或已使用強積金可扣税自願性供款(TVC)及/或合資格延期年金(QDAP)作退休儲蓄組合的一部份。

永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣表示，去年公司儲蓄類型產品廣受歡迎，TVC及QDAP客戶供款未因疫情受太大影響，其中QDAP平均新生意按年增長10至20多成，保費計算佔全年生意的一成。

早前保險業監管局廷長遙距銷售保險措施，她稱，客戶對措施反應良好，惟遙距銷售並非公司主要銷售渠道，相信未能取代面對面銷售。

調查訪問1,000名年齡介乎30至45歲，月薪1.5萬元以上的香港居民。