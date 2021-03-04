高力國際：工業物業首2個月銷售額19億元

據高力國際報告指，自2021年初，工業物業投資市場氣氛改善，機構投資者更積極物色該類物業。去年新冠肺炎疫情大流行，加上經濟不確定因素，工業物業的季度成交量於2020年第2季見底，跌至1.15億元；但隨着雙倍從價印花稅於去年11月撤銷，交投自今年初開始增加，1、2月銷售額錄得19億港元，超越前3季。

該行香港及大灣區研究部主管鄧淑賢預計，今年工業物業將繼續吸引投資者，進出口貿易強勢反彈，刺激對工業空間的需求，有助提升工業物業的租金和價格。疫情刺激市場對電子商貿、冷藏倉庫和物流設施的需求。5G網絡和大數據的發展亦令工業空間的需求更殷切。工業資產的投資潛力都受以上各項因素支持。

該行資本市場及投資服務高級執行董事王振康表示，展望2021年一些市場不確定因素開始消散，加上收購需求已積壓達18個月，相信機構資本及基金活動將變得非常活躍。在租金和資本價值方面，相比零售及寫字樓物業，工業物業展現強勁韌力及穩定性。

他又指，活化工廈計劃2.0為投資者帶來重建發展的機會，某些投資者亦放眼於放寬的地積比率限制，期望透過更高的樓面面積比率，以提高投資回報。