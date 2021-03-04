拜登出招應對晶片短缺　光花錢解決不了問題？

為應對晶片短缺，美國總統拜登日前簽署行政命令，要求審查包括晶片等關鍵產業的全球供應鏈，並稱將立法通過由政府提撥370億美元資金，提高美國國內晶片產能。但外媒分析指出，僅靠政府資金支援，無法快速解決晶片供應問題，因為晶片廠需要數年的時間建造和建置設備，砸錢也很難提高技術水準，而且如何改變業界慣例和處理提升晶片廠產能時遭遇的問題，都存在挑戰。

報道指出，雖然美國拜登政府已稱將金援晶片業，以應對晶片短缺問題，但若僅是靠政府砸錢，問題在短期內恐難解決。提升晶片產能涉及的層面廣泛，光是晶片廠就需要數年的時間建造和建置設備，而且只是花錢，也很難提高晶片製造的技術水平。

分析又指出，當前晶片短缺的主因之一，是汽車廠在疫情初期，因汽車銷量下降時削減了零組件訂單，待汽車需求反彈和汽車廠需要晶片之時，晶片廠卻已將產能分配給其他市場，導致沒有多餘的產能給汽車業。汽車業要解決晶片短缺問題，除了應重新檢討「及時生產制」(just-in-time)外，還包括增加庫存。花旗分析師Christopher Danely認為，消除或緩解汽車業晶片短缺的唯一方法，是提升庫存，但此舉每年會消耗數百億美元。

另一個可能的解決方案，是讓晶片廠的產能高於需求，但可能的產能閒置，相應的代價也很高，因為晶片產業依賴技術人才，而這類人才無法隨需求增長而臨時增加。若要在美國經營更多晶片廠，如何獲得必要人才，不無挑戰。