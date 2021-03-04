加快去中國化　澳洲推礦業本土製造加工計劃

澳洲今日(4日)宣布，將利用本土豐富的礦產資源，推動國內製造、礦產加工業，維護國家主權，並保障重要的技術供應鏈，此舉也被認為是挑戰中國在關鍵產品供應的領導地位。

外媒指出，在日本和美國希望減少仰賴中國提供製造業關鍵礦物的同時，澳洲政府提出一項10年的「現代製造業計劃」，編列13億澳幣的資金，協助企業利用國內自然資源，開發新的機會。

澳洲的礦產資源豐富，擁有銻、錳和稀土等重要礦產，對於可再生能源和國防工業都相當重要，澳洲也是鋰的主要出口國，新計劃鼓勵各公司加強生產電池、太陽能電池等高價值產品，為礦產增值，同時也針對中國不斷擴張的技術、貿易戰中，開闢新戰場。

報道引述澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示，確保澳洲與世界各地的供應鏈保持緊密聯繫是國家的主權、戰略政策重點，這項計劃不僅將澳洲定位為全球資源的領導者，將礦產材料增值的同時，也成為製造業技術的領袖。他又提到，這項投資計劃預計也將為澳洲民眾提供就業機會，特別是礦產資源豐富的地區，包括新南威爾斯州獵人谷、西澳洲和昆士蘭州中部等地。