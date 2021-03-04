道期靠穩 油價續上揚

美匯指數報91.02；港匯處7.7582；離岸人民幣(CNH)報6.4741；美元兌日圓報107.18；歐元偏軟，報1.2047；英鎊回升至1.3954。金價高見1,721美元。石油輸出國組織及盟友(OPEC+)擬延長減產至4月，油價續向好，布油報64.76美元，紐油處61.89美元。道指期貨跌15點。

●市後關注點

-18:00 歐元區1月零售銷售；歐元區1月失業率

-21:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國第四季非農業生產力

-23:00 美國1月工廠訂單

●新加坡將按計劃在2022年將退休年齡提高到63歲。

●IATA：1月全球航空客運需求仍較疫前跌72%。

●乘聯會：首兩月乘用車累計零售量按年增71%。

●李嘉誠旗下Impossible Foods一年內第3次減價。

●傳運動科技公司Keep第二季赴美國上市。

●澳洲1月貿易順差按月意外續擴大，出口升6%。

●美國《過渡國安戰略指南》指與華競爭不意味無法合作。

●分析：美國「股樓比」進入下降周期。

●中國經濟：

-財政部發布海南自貿港自用生產設備「零關稅」通知。

-深圳市發布二手成交參考價，將成內銀發放按揭貸款重要依據。

-調查：騰訊膺2月中國手遊商全球收入榜首。

●對沖基金Melvin上月收益22% 挽回部分「逼空」損失。

●Lime推出電池可交換電動單車共享服務。

●拭目以待！Motorola料年內至少推3款智能手錶產品。

●南韓2月外儲再創新高，至逾4475億美元。

●預留彈藥！德央行逾40年來首次停向政府派息。

●華特迪士尼擬今年關閉至少60間零售店，專注電子商務。

●FedEx投資逾百億，目標2040年實現全電動車物流。

●分析：滙控削減成本計劃或影響香港及亞洲短期盈利。

●差估署：2021年1月私宅落成量約468伙。

●陳茂波：料債券通南向交易下半年初成事。