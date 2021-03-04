道期靠穩 油價續上揚
2021年03月04日 16:10
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美匯指數報91.02；港匯處7.7582；離岸人民幣(CNH)報6.4741；美元兌日圓報107.18；歐元偏軟，報1.2047；英鎊回升至1.3954。金價高見1,721美元。石油輸出國組織及盟友(OPEC+)擬延長減產至4月，油價續向好，布油報64.76美元，紐油處61.89美元。道指期貨跌15點。
●市後關注點
-18:00 歐元區1月零售銷售；歐元區1月失業率
-21:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國第四季非農業生產力
-23:00 美國1月工廠訂單
●港股午後維持跌勢，恒生指數挫643點或2.15%，報29,236點；國企指數跌340點或2.92%，報11,325點；恒生科技指數挫546點或5.84%，報8,819點。主板成交2,243億港元。其中，美團挫8.74%，騰訊及小米分別跌4.56%及3.97%，阿里巴巴跌2.23%。https://bit.ly/3kKHUkp
●滬綜指收市險守3500點關，創業板指瀉4.8%。https://bit.ly/3e478sZ
●新加坡將按計劃在2022年將退休年齡提高到63歲。
●IATA：1月全球航空客運需求仍較疫前跌72%。
●乘聯會：首兩月乘用車累計零售量按年增71%。
●李嘉誠旗下Impossible Foods一年內第3次減價。
●傳運動科技公司Keep第二季赴美國上市。
●澳洲1月貿易順差按月意外續擴大，出口升6%。
●美國《過渡國安戰略指南》指與華競爭不意味無法合作。
●分析：美國「股樓比」進入下降周期。
●中國經濟：
-財政部發布海南自貿港自用生產設備「零關稅」通知。
-深圳市發布二手成交參考價，將成內銀發放按揭貸款重要依據。
-調查：騰訊膺2月中國手遊商全球收入榜首。
●對沖基金Melvin上月收益22% 挽回部分「逼空」損失。
●Lime推出電池可交換電動單車共享服務。
●拭目以待！Motorola料年內至少推3款智能手錶產品。
●南韓2月外儲再創新高，至逾4475億美元。
●預留彈藥！德央行逾40年來首次停向政府派息。
●華特迪士尼擬今年關閉至少60間零售店，專注電子商務。
●FedEx投資逾百億，目標2040年實現全電動車物流。
●分析：滙控削減成本計劃或影響香港及亞洲短期盈利。
●差估署：2021年1月私宅落成量約468伙。
●陳茂波：料債券通南向交易下半年初成事。