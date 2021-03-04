皇冠澳洲賭牌暫停審核　因「皇家委員會」正展開調查

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)公布，公司收到維多利亞省博彩和酒類監管委員會(VCGLR)通知指，由於省政府已成立「皇家委員會」對該公司展開調查，故VCGLR決定暫停審核皇冠是否適宜持有該省牌照。

所謂「皇家委員會」，是英聯邦國家的一種臨時法定組織，需要獨立於政府、且具極高公信力，以調查具爭議事件的真相及為政策提出建議。澳洲聯邦法院前法官Raymond Finkelstein已獲委任為本次的調查專員，去調查皇冠是否適合持有該省賭牌，預料今年8月1日前匯報調查結果。

皇冠屢次成為當局調查目標，源於2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工更被定罪；2019年公司又被多間澳洲媒體鋪天蓋地踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介（俗稱疊碼仔）或涉嫌販毒。

ILGA遂於2019年起委任專員調查皇冠有否違規，並進行多場聆訊，決定是否褫奪皇冠的悉尼賭牌。及至本年2月16日公司正式收到ILGA來信，表示當局根據調查專員的報告，指出皇冠不再適合啟動其在該省的賭牌。這導致其耗資逾131億港元的悉尼新物業內的賭場開業無期。