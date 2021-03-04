維港滙I首推108伙 平均呎價24628元
2021年03月04日 16:19
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市區新盤搶客戰況加劇。會德豐地產常務董事黃光耀稱，由5大發展商合作的西南九龍維港滙I首張價單推出108伙，間隔開放式至三房，最高折扣20%，折實平均呎價24,628元，折實售價641.6萬至2,204.48萬元，呎價21,989至26,593元，價錢相當吸引。
信和置業(00083)集團聯席董事田兆源表示，是次開價屬超級開心價，較同區樓盤價錢具大折讓，希望受市場追捧，首批之中47%單位折實售價低於1,000萬元，折實市值約11億元。稍後加推單位有信心加價，加價空間很大。
黃光耀指出，是次推盤價錢吸引，目前同區海景戶呎價約2.7萬至3萬元，首批價格折讓15至20%，希望可帶動市場，加推具大幅上調空間。發展商將會提供一、二按安排，一按只供三房或以上單位選用，上限為樓價八成，項目明日(5日)正式開放示範單位及收票，最快下周開售。
資料顯示，上述地王於2017年11月以172.88億元售出，以可建總樓面約987,831方呎計算，每方呎樓面地價約17,501元。
新鴻基地產(00016)旗下同區匯壐III去年11月加推217伙，屬項目壓軸推出高座開放式至三房全數單位，實用面積279至1,047方呎，折實平均呎價為28,090元，入場費由680.96萬元起。