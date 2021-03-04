維港滙I首推108伙　平均呎價24628元

市區新盤搶客戰況加劇。會德豐地產常務董事黃光耀稱，由5大發展商合作的西南九龍維港滙I首張價單推出108伙，間隔開放式至三房，最高折扣20%，折實平均呎價24,628元，折實售價641.6萬至2,204.48萬元，呎價21,989至26,593元，價錢相當吸引。

黃光耀指出，是次推盤價錢吸引，目前同區海景戶呎價約2.7萬至3萬元，首批價格折讓15至20%，希望可帶動市場，加推具大幅上調空間。發展商將會提供一、二按安排，一按只供三房或以上單位選用，上限為樓價八成，項目明日(5日)正式開放示範單位及收票，最快下周開售。

資料顯示，上述地王於2017年11月以172.88億元售出，以可建總樓面約987,831方呎計算，每方呎樓面地價約17,501元。