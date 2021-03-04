證券型代幣發行潛在規模58萬億　助鞏固金融中心地位

香港數字資產交易所(HKbitEX)所聯合香港大學等機構，發布區塊鏈技術的證券型代幣發行(STO)報告，單在亞洲，潛在市場規模高達7.5萬億美元(約58.5萬億港元)。證券型代幣發行將改變資本市場的發展，並幫助鞏固香港作為全球金融中心的地位。

報告指出，STO能減少傳統融資渠道的結構弊處，發展潛力巨大，特別是在私募股權、私人房地產、結構性融資和債券發行方面。

香港數字資產交易所的創始人兼行政總裁高寒表示，傳統的融資渠道主要服務在成熟行業中，擁有有形實物資產的大公司，故大部分處於成長階段的企業和新經濟初創公司無法得到融資。該所買賣的STO為企業提供另一種籌集資金渠道，具安性全、受規範、成本較低，並且透過自動化和智能合約的編程提高營運效率，又能全天候交易。

香港數字資產交易所首席運營官史琳表示，投資於尚未上市的增長型或初創公司，往往是機構投資者及高資產淨值人士的專利，STO將這機會開放給資本較少的投資者，有助於建立一個更加公平的金融世界。

史氏又指，債務發行將成為整個STO市場的最大貢獻者，其次是結構性融資，包括抵押貸款支持的證券和資產支持的證券。債券的風險及變數較股票低，因此較容易進行代幣化。加上債券比股票的潛在市場更大。2019年在美國籌集的2.1萬億美元資金中，有1.8萬億美元是債務。

報告中提到，以房地產為例，私有市場比上市市場大32倍。目前全球從STO籌集的資金總額已超過3.6億美元，惟STO發展仍需要業界提升交易平台的信譽，加強投資者教育，並得到主要傳統金融機構的支持，及監管機構實施一致的全球監管框架。