內地玉米種植面積微增　或預示未來仍需大量進口

外國傳媒報道，作為全球最大的玉米進口國，中國今年春季似乎僅計劃小幅增加種植面積，對於減少其對全球供應的依賴幾乎於事無補。

根據中國農業農村部部長唐仁健，中國計畫將玉米種植面積至少擴大67萬公頃。相比於去年大約4,100萬公頃的種植面積，這一增幅還不到2%。中國是全球第二大玉米種植國和消費國，僅次於美國。

假設每公頃產量為6.3噸，那麼增加的種植面積將使產量較去年的2.61億噸增加420萬噸。相比之下，隨着政府尋求平抑創紀錄的價格，滿足生豬飼養需求並補充庫存，中國今年的玉米進口量有望增長超過兩倍，達到2,400萬噸。

據《農民日報》報導，唐仁健表示，由於政府的支持以及小麥和稻穀最低收購價上升，糧食意向種植面積同比增加。中國缺少耕地，而在東北地區，玉米又會與食用大豆和粳米爭地。中國的玉米產量於2015年在2.65億噸見頂，貿易商正試圖評估中國是否會成為長期的玉米進口大國，就像大豆一樣。

唐仁健表示，目前能繁母豬存欄已恢復到2017年非洲豬瘟肆虐前的94.1%，但豬肉產量還沒有恢復到正常年份水平，牛羊肉價格持續高位運行。

他敦促地方政府採取措施，確保生豬產能如期恢復，並抓好重大動物疫病防控，落實規模養殖場戶和屠宰場疫病自檢、報告等制度。目前人們對於國內部分地區出現非洲豬瘟新毒株的擔憂正在加劇，可能會放慢生豬存欄數量的增長，抑制今年晚些時候對玉米等飼料穀物的需求。