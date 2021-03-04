唔使驚住！兩個理由美股升勢未玩完？

外國傳媒報道，美股這一浪牛市展開迄今僅約11個月，是Truist Wealth分析師團隊認為，標指仍有進一步上升空間的理由之一。

根據Truist分析美股走勢發現，如果美股過去60年以來的表現可作借鏡，就股價漲幅而言，標指這波牛市歷時仍短，短期內升勢未至於停止。

Truist資料顯示，自1957年迄今，標指牛市平均漲幅達179%，而且平均歷時5.8年；相比之下，今次牛市暫只漲76%，而且歷時不到一年。

Truist首席市場策略師Keith Lerner指出，美股這次牛市未完的第2個理由，是聯儲局官員一再信誓旦旦，表示會避免太早「收水」，並承諾持續把政策利率維持接近零水平，每月購入1,200億美元的購債計劃也會實施到疫後經濟充分復元為止。

該機構舉1950年代為例，當時美國也處於低利率環境，雖然跟現在相比有許多不同，但也有些類似，包括美國債務水平非常高(當年是戰爭造成)、聯儲局行動積極，以及戰後(現在是疫後)經濟復甦。他說，1950年代初期利率為1.5厘，到末期升到將近5厘；在那十年期間，儘管遭遇兩次經濟衰退，標指仍大漲257%，以總回報計，漲幅更達到487%。