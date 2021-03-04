經濟學家警告：唔止通脹　呢樣更值得關心...

外國傳媒報道，近期美債孳息率攀高，終於引起聯儲局注意，理事Lael Brainard表示，已注意到上周債券動盪；三藩市聯儲銀行行長Mary Daly認為，聯儲局可能改變購買債券的期限，甚至像以前一樣，採取「扭轉操作」，即出售短期債券，買入長期債券。

研究機構TS Lombard首席美國經濟學家Steven Blitz認為，聯儲局今次量化寬鬆政策，在保持低利率的前提下，該擔心的不是通脹，而是在尋求經濟加速發展之際，來自商業銀行的貸款增長正在放緩。

由聯儲局近期公布數據來看，扣除抵押貸款，商業銀行的貸款按年增約5%，這比例低於去年4月高達10%的水平。

Blitz指出，聯儲局不可能永遠保護市場，免受美國國債增長速度超過名義國內生產總值(GDP)對融資成本的影響。目前美國經濟的利率低於均衡利率水平，但更高的準備金和更廣泛的資本約束，意味無法靠銀行放貸增加來推動經濟增長。

他認為，接下來通脹不會大幅上升，核心個人消費支出在第4季只會增長1.3%，明年增長1.7%。潛在的1,400美元發放和疫苗接種，有望現階段提振經濟，但到第4季，增長就會減至相對溫和的4.5%，到明年更將放緩至2.8%。