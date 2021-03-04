破鏡重圓？中燃與中石化集團簽約戰略合作

按協議，中燃將與中石化集團旗下的中國石化天然氣有限責任公司共同研究合作組建天然氣貿易公司，按照中燃需求從中石化方面的天然氣資源池中進行統一採購，暫定由中石化方面控股，中燃也將進一步加大力度採購中石化的天然氣資源。與此同時，中石化方面的中石化長城燃氣投資有限公司將與中燃共同研究合作組建終端燃氣項目合資公司，涵蓋併購終端燃氣公司、獲取終端燃氣特許經營權等項目，暫定由中燃控股。

內地國產天然氣遠遠追不上需求，要依賴進口，燃氣公司亦需保障一定儲運能力滿足客戶需要。因此，按照今次協議，中石化方面支持中燃入股其新建的LNG接收站項目，並按權益享有LNG進口資源接卸窗口期。

與此同時，中石化方面將利用中燃於地方城市燃氣、沿海進口LNG貿易及陸上LNG物流能力，並結合自身的加油站、加氣站網絡、以及中燃的加氣站及城燃終端業務燃氣管網，一同合作開發油氣站和充電站、LNG中轉庫及相關物流運輸體系等，一同發展交通能源業務。