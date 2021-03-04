破鏡重圓？中燃與中石化集團簽約戰略合作
2021年03月04日 19:24
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中國燃氣(00384)宣布，周四(4日)與中國石油化工(00386)之母公司中石化集團訂立戰略合作框架協議，結合中石化在天然氣和液化石油氣(LPG)上游資源供應、液化天然氣(LNG)接收站、加油站和加氣站銷售網絡，以及中燃本身在天然氣及LPG中下游遍布全國的分銷網絡，於資源採購、終端燃氣、LNG接收站、油氣(天然氣、氫氣)站、充電樁、交通能源等業務合作。
按協議，中燃將與中石化集團旗下的中國石化天然氣有限責任公司共同研究合作組建天然氣貿易公司，按照中燃需求從中石化方面的天然氣資源池中進行統一採購，暫定由中石化方面控股，中燃也將進一步加大力度採購中石化的天然氣資源。與此同時，中石化方面的中石化長城燃氣投資有限公司將與中燃共同研究合作組建終端燃氣項目合資公司，涵蓋併購終端燃氣公司、獲取終端燃氣特許經營權等項目，暫定由中燃控股。
內地國產天然氣遠遠追不上需求，要依賴進口，燃氣公司亦需保障一定儲運能力滿足客戶需要。因此，按照今次協議，中石化方面支持中燃入股其新建的LNG接收站項目，並按權益享有LNG進口資源接卸窗口期。
與此同時，中石化方面將利用中燃於地方城市燃氣、沿海進口LNG貿易及陸上LNG物流能力，並結合自身的加油站、加氣站網絡、以及中燃的加氣站及城燃終端業務燃氣管網，一同合作開發油氣站和充電站、LNG中轉庫及相關物流運輸體系等，一同發展交通能源業務。
中石化早年曾聯同新奧能源(02688)一同收購中燃，惟交易最終告吹。不過，中燃要拓展市場需要保障資源和擴展氣源，之前已經與中海油集團合作，因此這大環境終於把雙方重新拉在一起。