光大綠色環保：研方法提升公司價值　未擬回購股份

他又指，去年新冠肺炎疫情肆虐，影響市場的項目推出，同時拖累公司獲取項目的進度。不過，隨着內地提出碳中和目標，市場有許多的發展機會，惟未有就今年新獲取項目定下目標。而在項目選取上，會注重回報、對公司現金流貢獻、推動公司發展及轉型，期望新項目能與現有項目具協同效應。

該公司去年取得17個新項目，按年減少6個，及簽署4份補充協議，按年減少1份。涉及新增總投資額按年下跌55.1%，至25.6億元人民幣(下同)，環境修復項目合同總額約2.89億元，按年增加1.55倍。

財務總監盧錦勳補充，新項目的內部回報率目標約10%，會重點考慮可加強公司現金流的項目，並期望繼續加大非電業務的收入。

公司於1月底時獲得20億元資產支持票據的註冊許可。盧錦勳指，這種融資方式，有助把應收帳出表，認為多渠道融資有利公司健康發展。

該公司去年溢利約15.02億港元，按年少賺7.33%，每股盈利72.72港仙，末期息7港仙。全年股息15港仙，按年跌6%。