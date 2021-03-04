金管局：再延長「還息不還本」計劃6個月

香港金融管理局周四(4日)聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至2021年10月。截至今年1月底，銀行業為支援企業客戶已批出逾5.9萬宗貸款展期等支援措施，涉及金額達7,500億港元。

考慮到疫情持續困擾世界各地，嚴重打擊環球和本地經濟，部分中小企資金周轉仍然面對困難，協調機制同意，合資格企業客戶於今年5月至10月期間的貸款本金還款期可再獲延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。

計劃已推出近一年，為平衡客戶的特殊情況和銀行風險管理的需要，協調機制同意，如果同一筆貸款自原貸款日起累積展期540天或以上，或同一筆貿易融資貸款自原貸款日起累積展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的個別情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

另外，銀行不會為這次延長安排向合資格客戶發個別通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理。為了更全面了解客戶的需要，銀行在處理過程中，可能會邀請客戶提供最新的營運及財務資料。

滙豐發言人表示，已推出多項紓困措施，協助不同規模的企業應對充滿挑戰的營商環境。截至去年底，所批出的企業「還息不還本」及其他延期還款等個案，涉及逾2,300億元貸款金額。