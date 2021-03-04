二手交投持續升溫，將軍澳3月份暫錄約40宗二手買賣，將軍澳廣場低層兩房單位，剛以735萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島單日連錄2宗買賣，包括20座高層E室，望山景，實用面積約633方呎，今年初以1,130萬元放盤，最終獲區內客接洽，議價後減價約50萬元，以約1,080萬元成交，實用呎價約17,062元。

●上環帝后華庭3座高層E室，實用面積478方呎，兩房間隔，以1,000萬元易手，實用呎價20,921元，新買家屬於區內分支家庭，原業主於2017年以840萬元買入，持貨4年帳面獲利160萬元，單位升值約19%。

●中環新陞大樓中層B室，兩房間隔，實用面積約462方呎，放盤數天即獲區內客接洽，原業主不設議價空間，以約830萬元成交，實用呎價約17,965元，新買家為首置客，睇樓兩次即入市 。

●北角康澤花園C座中層1室，實用面積610方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,038萬元承接，實用呎價17,016元，原業主於2012年9月以665萬元購入自住，持貨逾8年帳面獲利373萬元，單位期內升值約56%。

●北角半山豐林閣2座低層B室，實用面積約1,260方呎，套三房間隔，以約1,800萬元易手，實用呎價約14,286元，新買家為外區用家，見單位位處傳統豪宅區，拍板入市作換樓之用，原業主早於1977年以約33.8萬元購入，期內物業升值逾52倍。

●鰂魚涌康景花園E座中高層3室，實用面積約543方呎，三房間隔，享園景，近日以875萬元沽出，實用呎價約16,114元，屋苑現時有約39個放盤，入場費由708萬元起。

●鰂魚涌太古城廬山閣高層F室，實用面積589方呎，兩房則王間隔，享山景，以1,098萬元易手，實用呎價18,642元，新買家屬於用家。原業主於2016年7月以820萬元買入，持貨5年帳面獲利278萬元，單位升值近34%。

●鰂魚涌太古城隋宮閣中層E室，實用面積747方呎，套三房則王，望園景，於1月放盤叫價1620萬元，最終減40萬元，以1,580萬元易手，實用呎價21,151元，新買家屬於區內換樓客，原業主於1978年11月以37.3萬元買入，持貨43年帳面獲利1,542.7萬元，單位升值超過41倍。

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九龍區

●將軍澳3月暫錄約40宗買賣，料今年首季有機會突破1,000宗，區內將軍澳廣場7座低層B室，實用面積441方呎，兩房間隔，議價後以735萬元成交，實用呎價16,667元，原業主持貨5年半，帳面獲利140萬元離場，單位升值約24%。

●將軍澳居屋寶明苑寶松閣高層2室，實用面積421方呎，望內園景，去年7月放盤，未補價第二市場開價435萬元，減價40萬元，減幅約9%，獲區外白居二以395萬元承接，實用呎價9,382元。

●將軍澳怡心園1座高層D室，望山景，套三房間隔，實用面積約604方呎，以約725萬元放盤2天後，獲外區客接洽，議價後輕微減價約5萬元，以約720萬元成交，實用呎價約11,921元，新買家為首置客。

●西南九龍帝峯‧皇殿6座中層D室，實用面積333方呎，開放式間隔，望市景，最新以780萬元成交，實用呎價23,423元，新買家一直有意進駐奧運站，故斥資入市作新居。

●西南九龍帝峯‧皇殿8座低層B室，實用面積1,014方呎，套三房間隔，望樓景，以2,660萬元沽出，實用呎價26,233元，原業主於2010年7月以1,335萬元購入，持貨逾10年將單位轉售，帳面獲利1,325萬元離場，單位期內升值近1倍。

●西南九龍匯璽3月暫錄約3宗租務成交，其中2B座中高層A室，實用面積374方呎，一房間隔，望內園景，剛以18,700元租出，實用呎租50元，新租客見單位方便往返其工作地點，遂承租作新居。

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新界區

●馬鞍山迎濤灣2座低層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，近日以675萬元沽出，實用呎價約13,340元，原業主於2009年10月以約246.8萬元購入，持貨約11年，現轉手帳面獲利約428.2萬元，新買家為年輕夫婦，購入單位作上車自住用途，呎價較市場價低約3%。

●馬鞍山迎海．御峰9座高層A室，實用面積1,554方呎，四房間隔，原以3,300萬元連車位放盤，減價270萬元，終以3,030萬元連車位沽出，實用呎價19,498元，原業主於2016年4月購入上，當時作價2,445萬元，持貨近5年至今沽售，帳面獲利585萬元，單位期內升值約24%。

●馬鞍山夾屋雅景臺1座低層C室，實用面積656方呎，四房間隔，已補價自由市場開價850萬元，最終以800萬元成交，實用呎價12,195元，原業主於2013年3月以530萬元購入，持貨8年至今將單位轉售，帳面獲利270萬元，單位期內升值約51%。

●馬鞍山嵐岸錄得3月首宗買賣，單位為2座中層C室，實用面積794方呎，套三房間隔，日前以1,048萬元易手，實用呎價13,199元，原業主於2012年以595萬元購入，持貨9年帳面獲利453萬元，單位升值約76%。

●沙田溱岸8號3座高層G室，實用面積725方呎，套三房間隔，日前以1,378萬元易手，實用呎價19,007元，原業主則於2012年以760萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約618萬元，單位升值約81%。

●沙田第一城5座中層C室，實用面積853方呎，套三房連工人房間隔，放盤時叫價1,260萬元，減價80萬元，減幅約6.3%，以1,180萬元沽出，實用呎價13,834元，原業主持貨3年多，帳面獲利380萬元離場，單位期內升值約48%。

●火炭駿景園8座中低層F室，實用面積約974方呎，套三房連工人套房間隔，望園景，放盤約兩個月，原業主開價1,380萬元，經議價後減價25萬元或約1.8%，最終以1,355萬元沽出，實用呎價約13,912元。

●大埔新峰花園23座低層C室，實用面積744方呎，套三房間隔，望內園池景，放盤約3個月，當時叫價880萬元，其後累減60萬元，減幅約7%，獲用家以820萬元承接，實用呎價11,022元。

●粉嶺牽晴間8座低層F室，實用面積428方呎，兩房間隔，議價後以566萬元獲承接，實用呎價13,224元，原業主於1999年以183萬元購入單位，持貨約22年，是次沽出單位帳面獲利約383萬元，單位升值約209%。

●上水居屋翠麗花園6座高層M室，實用面積427方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約438萬元，放盤約1個月時間，議價後以435萬元易手，實用呎價10,187元，新買家為用家，見同類型單位少有放盤，即決定購入自住。

●元朗PARK YOHO Milano第35A座低層B室，實用面積645方呎，三房間隔，望山景，獲租客以17,000元租入，實用呎租約26.4元，新租客為區內客。

●元朗溱柏10座低層K室，開放式間隔，實用面積約301方呎，原業主自去年開放盤，期間曾因應市況數度封盤，至近日終獲一對新婚夫婦承接，睇樓後火速議價，終以435萬元承購入，實用呎價約14,452元。

●元朗泉薈1座高層B室，實用面積572方呎，兩房連多用途房間隔，叫價650萬元，減價22萬元，以628萬元沽出，實用呎價10,979元，新買家為同區上車客，見業主肯減價，立即拍板承接，項目2月錄得3宗買賣，平均實用呎價約11,000元。

●天水圍嘉湖山莊3日5宗買賣，全屬3房單位，包括賞湖居5座低層G室，實用面積為548方呎，叫價590萬，議價後以586萬元沽出，實用呎價10,693元，新買家為同區客，買樓為結婚做準備，眼見市況暢旺，睇樓後即時還價，經過兩小時議價，即晚拍板入市。

●天水圍栢慧豪園及豪廷2月共錄得12宗買賣，新近錄得3月首宗，單位為栢慧豪廷8座頂層單位，實用面積504方呎，兩房間隔，附連天台，叫價720萬元，減價20萬元，以700萬元易手，實用呎價13,889元，新買家為同區換樓客。

●屯門盈豐園2座高層G室，實用面積415方呎，兩房兩廳間隔，獲區內客以505萬購入作自住之用，實用呎價12,169元。

●屯門新屯門中心4座高層A室，實用面積501方呎，兩房兩廳設計，日前獲外區投資客垂青，決定以560萬元購入上址作投資之用，實用呎價為11,178元，如以現時同類型單位租金約12,000元作計算，單位的租金回報率達2.6厘。

●屯門卓爾居7座高層H室，實用面積525方呎，兩房間隔，早前叫價約730萬元放售上址，吸引區內分支家庭客洽商承接，由於上址現有租客租住，故未有開放睇樓，雙方議價後終減價約18萬元，以712萬元成交，實用呎價約13,562元。

●荃灣海之戀2月錄約28宗租賃成交，平均實用呎租約38元，其中9座高層D室，實用面積508方呎，兩房間隔，享汀九橋海景，月租叫價22,000元，經議價後，以21,000元租出，實用呎租41元，新租客為家庭客，睇樓一日內迅速租入上址。

●青衣翠怡花園10座中層H室，實用面積約495方呎，三房間隔，叫價約810萬元放售約數月，由於單位享海景，火速獲用家承接，新買家原租住同區屋苑，睇樓後即日決定入市，雙方議價後，單位以748萬元成交，實用呎價約15,111元。

●青衣青怡花園3月已錄3宗買賣，包括1座中高層D室，實用面積547方呎，套三房間隔，叫價840萬元，新近吸引上車客洽購，議價後以788萬元成交，實用呎價14,406元。

●東涌海堤灣畔2座極高層H室，實用面積573方呎，兩房間隔，享全海景，於無樓睇情況下以一口價800萬元沽出，實用呎價13,962元，新買家為投資者，見放盤不斷減少，不議價即承接，參考同類型單位市值月租約16,000至17,000元計，料租金回報約2.5厘。