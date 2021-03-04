市區臨海新盤低價作招徠　洋房推「先住後付」吸客

發展商加速開盤搶客，面對市場激烈競爭，市區地王臨海項目首批單位亦以低價作招來，業界料將掀起新一輪搶購熱潮。同時，新界洋房盤亦推出先住後付吸客，料有助買家入市財務安排。

●維港滙I首推108伙 平均呎價24628元

市區新盤搶客戰況加劇。會德豐地產常務董事黃光耀稱，由5大發展商合作的西南九龍維港滙I首張價單推出108伙，間隔開放式至三房，最高折扣20%，折實平均呎價24,628元，折實售價641.6萬至2,204.48萬元，呎價21,989至26,593元，價錢相當吸引。

黃光耀指出，是次推盤價錢吸引，目前同區海景戶呎價約2.7萬至3萬元，首批價格折讓15至20%，希望可帶動市場，加推具大幅上調空間。發展商將會提供一、二按安排，一按只供三房或以上單位選用，上限為樓價八成，項目明日(5日)正式開放示範單位及收票，最快下周開售。

資料顯示，上述地王於2017年11月以172.88億元售出，以可建總樓面約987,831方呎計算，每方呎樓面地價約17,501元。

●中原指維港滙I開價吸引 料掀搶購熱潮

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，西南九龍維港滙I的開價，重返年半前同區新盤售價，亦比九龍臨海二手屋苑做價有約15%折讓，實屬吸引，相信發展商有意以平價起動樓盤，料首批單位可一Q清枱，掀搶購熱潮。

他指出，本月樓市繼續造好，加上疫苗開始接種，投資氣氛亦轉好，市場普遍睇好後市，料發展商趁好市散貨，務求貨如輪轉，並調整本月一手成交量至2,000宗水平。

●元朗尚悦‧天城引入最長2年先住後付計劃吸客

各區豪宅新盤加強促銷。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，元朗尚悅·天城引入4種彈性付款計劃，方便買家入市，當中包括90即供、120天發展商優惠按揭計劃，貸款額最高為樓價85%，並享有特惠利率。

同時，亦設有730天長成交期計劃，首期只需樓價5%，以及730天先住後付計劃，買方於簽署臨時買賣合約時支付樓價5%，再於30天內支付樓價5%，便可向賣方申請以許可人身份提前入住，並於730天內支付樓價90%，物業正式成交。物業成交前，買方亦可選擇享用由賣方安排的財務公司提供的備用按揭貸款，貸款額最高為樓價80%，並享有特惠利率。

另方面，項目亦引入電動車充電支援服務。

●亞洲分層樓王21 BORRETT ROAD買家曝光

另有資料顯示，與新買家尹曦同名人士，於今年2月曾以2,960萬元，登記售出西半山殷然一個單位，成交價較2016年的購入價帳面低逾20萬元。

若上述尹氏屬同一人，沽出手持物業再以購入新住宅，可節省從價印花稅金額逾4,900萬元，金額足夠購買9個沙田第一城兩房單位。

●沙田雲端複式連花園戶4111萬元售出

新盤特色戶續受追捧。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下沙田九肚雲端，剛售出APEX第2座地面及1樓複式B單位，實用面積1,713方呎，花園面積565方呎，成交價4,111.2萬元，呎價2.4萬元。

●琨崙洋房單位連車位做價2862萬元

據一手銷售資訊網資料，華懋集團的屯門琨崙，售出青玥琳洋房單位25A，實用面積2,389方呎，連車位成交價2,862萬元，呎價11,980元。