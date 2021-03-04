觀望鮑威爾講話　道指早段升156點

憂慮美國債息未升完，聯儲局主席鮑威爾發表演說前，美股周四(4日)早段反彈，道指升156點，至31,426點；標指升4點，至3,823點；以科技股為主的納指升45點，至12,952點。

債息上升打擊科技股表現，連帶由「女股神」伍德(Cathie Wood)領軍的Ark投資管理旗艦交易所買賣基金(ETF)Ark Innovation ETF(ARKK)亦受創，股價周三重挫6.3%，自2月12日高位累跌逾20%，步入技術性熊市。ARKK股價早段跌0.8%至124.03美元。

其他科技股周四個別發展，當中英國監管機構對蘋果公司(Apple Inc.)展開反壟斷調查，回應軟件開發商對Apple網上商店App Store的條款所作出的投訴。Apple股價早段微升0.3%，至122.52美元。

雲端數據庫軟件公司Snowflake上季虧損近1.99億美元，較前一年擴大近一倍，其禁售期即將屆滿前，股價早段升3.9%至256.7美元。

分析軟件公司Splunk上季每股盈利38美仙，高於預期，股價早段升4.6%至149.84美元。

華特迪士尼計劃今年內關閉約60家北美實體店，轉移重點至網上商店，股價早段跌0.2%至191.8美元。