傳Flipkart考慮通過SPAC上市　估值350億美元

外媒報道，美國零售商沃爾瑪旗下印度電商Flipkart正在考慮通過與一家特殊目的收購公司(SPAC)合併在美國上市。報道指，Flipkart已與幾家SPAC接洽，預計估值將至少為350億美元。

沃爾瑪股價周四(4日)報129美元，升1.11%。

特殊目的收購公司全稱為Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC)，是一個或多個私人/實體創建一個特殊目的收購公司(SPAC)用於通過首次公開募股(IPO)籌集資金來獲得一個或多個現有公司或業務的權益的特殊目的，並從此類合併、收購和/或其他業務交易中獲取利潤。這個由共同基金、對沖基金等募集資金而組建上市的「空殼公司」，只有現金，沒有任何其他業務。發起人將這個「空殼公司」在納斯達克或紐交所上市，並以投資單元(Unit)形式發行普通股與認股期權組合給市場投資者從而募集資金，募集資金將100%存放於託管賬戶並進行固定收益證券的投資，例如國債。

這個「空殼公司」上市後僅有的一個任務就是尋找一家有着高增長發展前景的非上市公司與其合併，使其獲得融資並上市。如果18或24個月內沒有完成併購，那麼這個SPAC就將面臨清盤，將所有託管賬戶內的資金附帶利息100%歸還給投資者。