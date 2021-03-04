【產經評論】債息回升非偶然　金融核爆要來了

美國債息急升再次在金融市場引來「牽一髮動全身」的效應，全球股市氣氛又逆轉，新興市場跌勢較美國更傷，充分印證華爾街玩弄金融的把戲再現！事實上，拜登政府的1.9萬億美元救市措施如箭在弦，當地經濟復甦可期，致使資金有意湧美，接下來就要看聯儲局，一旦坐視不理，引爆股市超級泡沫，對新興市場傷害更嚴重。在中美矛盾激化下，與其說是經濟問題，倒不如乾脆承認是政治考量。

打從美國政局底定，民主黨穩控參眾兩院後，美債息就開始由超低位回升。究其原因，乃拜登政府的刺激經濟方案不再存在阻力，美國經濟在「大水喉」支持下展開強勁復甦，並推升通脹。由於通脹回升往往不利債市，沽壓湧現造就了本輪債息升浪。

問題是，上述是明眼人都知的趨勢，早於1月20日政權順利交接後已開始，為何近期債息才急飆？聯儲局似乎未意識到通脹風險急升溫，未採取任何緊急行動，例如倣效2011年9月「沽短債買長債」，以壓低長債息率的「扭曲操作」，又未有延遲將於月底到期，讓銀行可不納國債於資本充足率的豁免。這顯然是失職，若任由10年期美債孳息衝破2厘，將引發全球股市腥風血雨，難道當局不清楚？

樂觀的推想，是當局有意誘發包括股市的風險資產在調整過後，可保增長態勢；可悲觀的推斷是，當局刻意逐步讓債息飆升引發市場混亂，資金再次重演擁抱美元的場面，刺破股市泡沫。屆時美國有新的大型救市方案「托底」支持，大鱷也已醒水離場，可新興市場資產泡沫更明顯，復甦亦未穩固，金融系統風險抵禦力相對脆弱，危機可想而知！

是故，見到近期中港官員明顯有刻意「放負」的意圖，令股市回落，似乎就是要在這場危機爆發前，率先自行「洩洪」以減緩衝擊，就連久久未用的「定向降準」等穩定市場手段，近期也被舊調重彈成為討論話題，似乎是有備而來。畢竟，從近日美國政府的言行可見，中美爭霸格局不會緩減、只會加劇，美國既要確保在疫後經濟復甦領先全球，吸引資金回流美國，更試圖設法在財政和貨幣政策換檔的過程中，再次彰顯美元霸權地位，打擊敵人。

疫情開始被淡化，全球經濟復甦之路看似平坦，惟結局恐剛剛相反，代之而起的是國與國、地區與地區之間的競爭更激烈，地緣政治角力會愈見升級，皆因互信盡失，資產泡沫爆破正是一個要面對的真實大劫！