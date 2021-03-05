東方日報B1：債息又升　恒指崩圍　熊蹤乍現

恒生指數周四低開354點，其後跌幅逐漸擴大，一度挫778點，低見29,102點，尾市跌幅略為縮窄，收市跌643點或2.15%，收報29,236點。受累於外圍科技股災，科指更暴瀉546點或5.83%，收報8,819點，從技術走勢來看，若其跌穿8,801點，則自高位回落逾兩成，符合傳統熊市定義。國企指數亦挫340點或2.92%，收報11,325點。港股全日成交額約2,249億元，沽空比率為13.04%。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國債息再度抽高，科技股沽壓顯著。新經濟股短期相對疲弱，但傳統經濟股尤其是金融股，受惠債息上升，股價具上升動力。投資者宜平衡投資組合，勿過分側重新經濟股，並控制注碼。

時富財富管理顧問黎永良指，資金繼續在不同板塊間輪流炒作，預期恒指短期走勢依然飄忽，在28,500至30,500點間波動。

●美債倘升穿2厘 新興債有難

債息走勢續惹關注，10年期美債孳息周三曾急漲10.3點子至1.495厘，周四一度再逼近1.5厘後，回落至1.458厘，但經濟增長和通脹預期升溫下，債息上升動力不容忽視。全球最大上市對沖基金公司Man Group警告，若10年期美債孳息升穿兩厘，可能觸發資金大舉流出強勢貨幣和新興市場債券，引發新興債拋售潮。

Man Group新興市場債券投資組合經理Lisa Chua表示，由於現時新興債估值過高，加上通脹可能加速，以及聯儲局在應對疫情和避免經濟過熱過程中可能出現失誤，恐危及新興市場債券。她提到，新興債的緩衝能力有限，難以承受美債孳息持續上升。

回顧去年，新興債獲利頗豐厚，巴克萊新興市場本地債券指數去年最後9個月上漲14%，但今年1月創新高後，至今已下跌2.7%，反映市場憂慮央行接近退出刺激措施，引發全球債市拋售潮。

同時，貝萊德和富達國際也曾對新興債前景作出警告。貝萊德稱，央行減少買債的疑慮不會短期內消除；富達則稱，通貨再膨脹浪潮意味新興債的最壞時刻可能還未到。事實上，資金流入新興市場的速度放緩，國際金融協會(IIF)數據顯示，2月流入新興國家股市和債市的資金，由去年11月的1,074億美元紀錄，降至312億美元。

Lisa Chua續指，通脹威脅對投資者構成實際風險，美國消費物價指數(CPI)和個人消費開支(PCE)或於今年第二季或之前升破2%，而繼去年12月通過9,000億美元財政刺激方案後，拜登政府可能今年內通過新一輪規模1.5萬億美元或以上的刺激方案；這些因素勢對通脹預期構成壓力，並引致物價更持續地上升。

市場通脹預期持續升溫，10年期美債孳息周三急升之際，反映未來5年通脹預期的5年期美債與5年期抗通脹債券(TIPS)的孳息差距，自2008年以來首度升破2.5個百分點，部分原因是油價上升。

Penn Mutual資產管理投資總監赫彭斯托爾指，市場未完全反映美國經濟強勁增長前景，料10年期美債孳息將升至1.9厘，即回復至去年1月、疫情在美國爆發前兩個月的水平；而且債市尚未反映聯儲局可能加快貨幣政策正常化的因素，令美債未來數周面臨進一步拋售壓力。

另歐洲央行淡化債息上升的疑慮。外電引述知情者消息報道，將於下周議息的歐央行管理委員會成員認為，沒有需要採取進取行動，如擴大現時1.85萬億歐元的緊急買債計劃規模，意味他們認為可透過口頭干預，包括承諾有需要時加碼買債，來管理債息上升對區內經濟構成的風險。