黃金將會消亡？美億萬富翁：比特幣或取而代之

外媒報道，美國億萬富豪及知名企業家Mark Cuban在社交媒體發文警告，黃金作為一種價值儲存的方式「將會消亡」。

他表示，比特幣和以太幣可以讓投資者變成銀行家，因為其允許流暢的價值交換，並可在商業和個人之間通用。Cuban續說，目前看到的加密技術只是概念驗證，而隨着技術不斷發展，將會有新的應用程序，甚至更新換代，取代今天的加密技術，但「黃金永遠不會有所改變，這就是為甚麼黃金作為價值儲存方式會消亡的原因。」據報道，Cuban將把投資組合中3%的資金配置在比特幣上，並考慮投資可持續的虛擬貨幣挖礦業。

比特幣在周四(4日)回落5%，報48,152美元，主要由於美債息上揚，投資者對風險資產入市態度更為審慎。

另外，長期看好比特幣的美國億萬富翁Tim Draper表示，相信下一家《財富》100強企業買入比特幣的很可能是串流媒體平台Netflix，而美國電商巨頭亞馬遜可能會接受比特幣交易。

Draper認為，Netflix的行政總裁Reed Hastings是很創新的領袖，故相信他會決定為公司買入比特幣；並指在過去數年，消費者已經可以間接地在亞馬遜使用比特幣交易。