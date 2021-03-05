美股道指最多曾瀉722點　納指今年升幅「化灰」

市場嫌聯儲局主席鮑威爾言論「不夠鴿」，引發美國股市周四(4日)下挫。道指高開後表現反覆，至中後段最多曾跌722點，尾市跌幅收窄，收報30,924點，跌345點或1.11%；標指收報3,768點，跌51點或1.34%；納指收報12,723點，跌274點或2.11%，今年升幅已經全數蒸發。

鮑威爾在周四就美國經濟發表講話，指金融條件趨緊會讓人感到擔憂，並稱注意到近日債券市場出現波動，重申現時的貨幣政策立場是合適的，但如果條件急劇變化，該局將使用政策工具來應對。

華爾街資深人士、不過瑞銀交易業務主管Art Cashin表示，投資者繼續擔心聯儲局對債市的應對方式，這導致了交易出現波動。他續說，聯儲局是否失去控制並不重要，但如果市場認為聯儲局失去了控制，那將是危險的。

事實上，鮑威爾言論對債券市場發出警告，但沒有試圖遏債息上升的趨勢，亦沒有具體透露會採取甚麼措施來應對。Evercore ISI副董事長Krishna Guha表示，鮑威爾保持鴿派立場，但還不夠鴿，沒有到能阻止債息進一步上升的程度。

鮑威爾發表講話後，美債息急揚，10年期美國國債孳息率升5.8個基點，報1.543厘，為自上周五以來再度企於1.5厘水平。

晶片股全線向下，英特爾股價全日跌2.62%；Nvidia、AMD齊跌逾3%。電動車生產商回落，Tesla全日下挫4.86%；蔚來則跌5.42%。

大型科技股價表現反覆，部分由跌轉升，Facebook收市升0.87%；但蘋果公司、Netflix分別跌1.58%和1.81%。

值得留意，美國總統拜登提出的1.9萬億美元的刺激法案在上周六(27日)獲國會眾議院通過之後，參議院在周四開始進行討論及投票。經參議院修改後的版本將重新送回眾議院進行投票，通過後交由拜登簽署。